Ekrem İmamoğlu duyurdu: İBB’den bir ilk

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İBB’nin ilk kez çiftçilere yem üretimi için tohum desteği verdiğini duyurdu.

İmamoğlu, paylaşımında “Bu destek üreticiye can suyu olacak. İBB ilk kez çiftçilere yem üretimi için tohum desteği veriyor. Ücretsiz olarak dağıttığımız silajlık mısır tohumu sayesinde üretim maliyetleri ciddi oranda düşüyor. İstanbul'da tarıma ve hayvancılığa olan desteğimiz büyüyerek artacak” dedi.

“DAHA BİRÇOK DESTEĞİMİZ YOLDA”

İmamoğlu’nun paylaştığı videoda görüşlerine yer verilen İBB Muhtarlık ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık ise “Çiftçimize tamamıyla hibe olarak silajlık mısır tohumlarımızı dağıtıyoruz” şeklinde konuştu.

Atalık, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Yüzde 60-65 oranında maliyetini düşürmüş oluyoruz. 234 çiftçimize bin 175 paket dağıtıyoruz.

* Yaklaşık 7 bin dekarlık bir alanda üretim olacak. 60 bin ton civarında da bir ürün elde etmiş olacaklar.

* Bu yıl içerisinde hayvancılıkla uğraşanına ayrı, bitkisel üretimiyle uğraşanına ayrı daha birçok desteklerimiz yolda.

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