Ekrem İmamoğlu: İstanbul’da son bir yıldır 1.5 milyon haneye katkı sunmak durumunda kaldık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında yapılan hizmetleri ve projeleri anlattı.

“SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM”

İsrail’in Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere düzenlediği saldırıyı kınayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu zalimliği yapan herkesi kınıyoruz. Mescid-i Aksa, Kudüs, bizlerin kutsalıdır.

* Elbette ki Kudüs’ün tarihi geçmişi çok değerlidir, kıymetlidir. Dolayısıyla o topraklarda huzurun, barışın olması en büyük temennimizdir. Ama uzun yıllardır, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı bu zulmü, belki doğduğumuz ilk tarihten bu yana, 40 küsur yıldır, her yıl, her daim bir kötü haberle sarsılmamız, üzüntü duymamız hepimiz için acıları yaşatıyor.

* Bu benim bakış açımda Ortadoğu’daki yaşanan olumsuzluklar veya bir takım sıkıntıların bir an önce dinmesi, hele hele kardeşin, kardeşe kurşun sıktığı ortamların yok olmasını diliyorum.

* Bu bakış açısıyla da açıkçası Kudüs’teki barışın, Filistinlilerin hak ettiği yaşam koşullarının sağlanmasının, Ortadoğu’daki barışın da sağlanması anlamına gelecektir. Hem inancımıza yapılan bu saldırıyı, hem masum insanlara, masum Müslümanlara yapılan bu saldırıyı tekrar tekrar kınıyorum.

“SON BİR YILDIR 1.5 MİLYON HANEYE KATKI SUNDUK”

Yaşanan yoksulluğa dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

* İstanbul’da son bir yıldır, 1.5 milyon haneye katkı sunmak durumunda kaldık. Destek olmak, yardım etmek, yani 1.5 milyon hanenin İstanbul’da ihtiyaç sahibi olduğunu görmek övünülecek bir şey değil.

* İstanbul çok mutluysa, refah seviyesi yüksekse Türkiye’de mutludur. Hatta yakın coğrafya bile daha mutludur anlamına gelir. Ama maalesef ki İstanbul’da bu bahsettiğimiz koşullardan ötürü, günübirlik yaşantıyla hayatını kazanan insanlar artık tek bir kuruş elde edemediklerinden ötürü biz de belediye olarak 1.5 milyon haneye, nakit desteği, gıda desteği ya da farklı usullerle, farklı meslek alanlarına, esnafından sanatçısına varıncaya kadar katkı sunan bir anlayışla hatta bazı kampanyalarla 1.5 milyon hanenin talepte bulunduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu işte yoksulluğun aslında çok derinleştiği anlamına geliyor.

“YOKSULLUĞUN EVLERE YANSIMASI”

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

* İstanbul’da günde 1.3 milyon adet halk ekmek satılıyorsa bu övünülecek bir mesele değil. Yani insanlarımızın 1 liralık ekmeği almak için kuyruğa girmesi aslında hepimizin tedirgin olması ve düşünmesi gereken bir husus.

* Örneğin 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere geçen yıl çocuklarıyla beraber seyahatte kullanmaları için ücretsiz kart teminine başladık. Bunun 200 binleri aşması elbette ki toplumun aslında ne kadar ihtiyaç duyduğunun bir göstergesi.

* Daha bugün 10 bin adetle başladığımız yeni doğan bebeklere bir beşik ve 4 aylık ihtiyacını içine koyup ailelere dağıtımına başladık. Buna başlamamız işte bu günün yoksulluğunun evlere yansıması.

“ALT YAPI ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERDİK”

Pandemi dönemindeki kapanmaları fırsata çevirdiklerini anlatan İmamoğlu, yapılan alt yapı çalışmalarını şu ifadelerle açıkladı:

* Biz geçen yıl bu pandemi nedeniyle kapanma kararları alınmaya başlandığı anda oturduk hızlı bir karar verdik. Özellikle alt yapıya dönük, yollarda bir takım bakımlara dönük çalışmalara girelim.

* İstanbul’da tam 90 noktada su baskını, sel gibi durumlarda sıkıntıların yaşandığı noktada çalışma başlattık ve 900 milyon liraya yakın yatırım yaptık sadece İSKİ’nin bünyesinde.

* İkincisi metro çalışmalarını yoğunlaştırdık. Hele hele trafikle çakıştığı noktalardaki çalışmalarımızı büyüttük. Hem su baskınlarından bizi kurtaran, hem sel gibi bir takım sıkıntıların yaşandığı ortamlarda sorun yaratan ortamların giderilmesi, alt yapı, isale hattı, temiz su-pis su kanallarıyla ilgili çalışmaların yoğunlaşması bu dönemde çok işimize yaradı.

“GENÇLERİMİZE TÜRKİYE’NİN EN UCUZ KARTIYLA SEYAHAT ETMELERİNE FIRSAT TANIDIK”

İstanbul’da 1 milyona yakın üniversite öğrencisin olduğunu aktaran İmamoğlu, gençlere yönelik yapılan çalışmaları anlattı. İmamoğlu, şunları söyledi:

* Biz gençlerimizin belki de Türkiye’nin en ucuz kartıyla seyahat etmelerine fırsat tanıdık. Şu anda gençliğin ulaşım kartı 50 lira. Belki dünyanın en ucuz ulaşım kartı. Hem genç işsizliğin yoğun olduğu bu günlerde şunu da sağladık, henüz üniversiteye girememiş ama çalışan, üniversiteye girmek için çabalayan o yaş grubuna hitap eden bir karta dönüştürdük bu kartı.

* Biz İstanbul’da olan ama ekonomik sıkıntısı olup, il dışında ya da İstanbul’da eğitimini sürdüren gençlerimize toplamda iki yılda 65 bin burs sağladık. Yılda 3 bin 200 lira verdik.

“HADIMKÖY’DE YENİ BİR HALK EKMEK FABRİKASI AÇIYORUZ”

İmamoğlu şöyle konuştu:

* Bizden önceki dönemde 800 binler seviyesinde üretimle devraldığımız bir kurumu 1.3 milyona üretim kapasitesi olarak çıkarttık. Hadımköy’de yeni bir fabrika da yapıyoruz. Temelini attık.

* İnşallah 2022’nin ocak-şubat-mart döneminde üretime başlayacak. Biz artık çeşitleriyle beraber günlük 2 milyon adede kadar üretim yapan bir kurum haline geleceğiz.

‘İSTANBUL SENİN’ UYGULAMASI

İmamoğlu “Şimdi yeni bir uygulamayı daha hazırlıyoruz. İnşallah mayıs ayında vatandaşlarımızla bu ay bitmeden bir nevi test buluşmalarını başlatacağımız ‘İstanbul Senin’ uygulaması… Bu uygulamayla da anında diyalog kuracakları bir uygulamayı telefonlarına indirip bizimle her daim iletişimde olabilecekleri, sorunlarını sorabilecekleri, haber alabilecekleri, duyuruları takip edebilecekleri bir sistemi vatandaşla buluşturacağız” dedi.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan Erdoğan'a teklif: İncelensin