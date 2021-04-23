Ekrem İmamoğlu’ndan 23 Nisan anısı: Tören geçidi yaptığım meydanda 50 bin kişiye seslendim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, “Atatürk ve Ben” kitabının 13 yaşındaki yazarı Bilge Çolak ile çevrimiçi buluştu.

Çolak'ın, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk olan İmamoğlu, küçük yazar ile 23 Nisan üzerine sohbet etti. Çolak'ın bayrama özel sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 23 Nisan'ın kendisinde uyandırdığı hisleri ve yeni kuşaklarla ilgili geleceğe dönük umutlarını canlı yayın sırasında dile getirdi.

“BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR ANIYDI”

Sanal toplantının en ilginç anı ise Çolak'ın İmamoğlu'na yönelttiği, “Sizin hatırladığınız ilk 23 Nisan nasıldı? Neler hissettiniz ya da nasıl kutlamalar yapıldı” sorusunun ardından yaşandı. İmamoğlu, Çolak'ın sorusuna, şu yanıtı verdi:

* 2 sene önce, bir bayram vesilesiyle doğduğum şehre, Trabzon'a gitmiştim. Orada, bir bayramlaşma derken, çok büyük bir kalabalık beni karşıladı. On binlerce insan… Çok gurur duydum. Tam nerede konuşma yaptım biliyor musun Bilge? Trabzon'da ilk katıldığım 23 Nisan töreninde, tören geçidi yaptığımız, yürüyüş yaptığımız yerden, 50 bin kişiye hitap ettim. Benim için inanılmaz bir anıydı. Çok heyecanlıydım. Okul üniformalarıyla yürüyüş yapmıştık devlet töreninde. Benim için çok heyecan verici bir andı.

* Atatürk Meydanı dediğimiz bir bölümüydü Trabzon'un. Oradan belediye binasına doğru bir yürüyüş hattımız vardı. O yürüyüşü, heyecandan o anı hatırlamıyorum. Bir de yürüyüş yaparken, en sağ baştaki önüne bakar, diğerleri ona doğru dönüş yapar. Çünkü selamlıyorsun valiyi, belediye başkanını. Öyle bir ortamdaydık. Ve ben, öyle güzel bir ortamda, yıllar önce yürüyüş yapmış bir 23 Nisan çocuğu, bu sefer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için, bir dönem için bayrama gittiğim Trabzon'da, 50 bin insana hitap ettim. Beni çok duygulandırdı.