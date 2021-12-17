Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Kayseri ziyareti sırasında bir esnafın 'Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?' sorusu ile karşılaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Böyle bir şey istenir mi? Böyle büyük meseleleri halk tartışır. Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek” dedi.

Müslüm EVCİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri’ye gitti. Kayseri’de esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu yoğun ilgi ile karşılaştı.

“İTTİFAK HEYETİ VAR, TARTIŞACAK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş “Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?” diye sordu. İmamoğlu, şöyle yanıt verdi:

* Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır, tartıştırır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır.

* Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak. Vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek.

* Yani bu, şöyle bir şey değil; ‘Ben bu dükkanı satın almak istiyorum’ diyebilir beyefendi, o başka bir şey bu başka bir şey. İşini en iyi yapan, en faydalı insandır.

“TOPLADIKLARIMIZI NİYE ÇUVALLA VERELİM?”

Esnafla yaşanan ekonomik sıkıntılar üzerine de sohbet eden İmamoğlu şunları söyledi:

* Beni ne mutlu eder? İnsanımız buraya girsin alışveriş yapsın. Benim çok yakın arkadaşlarım yurt dışına imalata gittiler 99'dan itibaren. Özellikle 2001, 2002, 2003. Niye? Ülkede asgari ücret ve gelir seviyesi artmaya başladı.

* Atıyorum Özbekistan'da 150 dolar asgari ücret, bizde 250 dolar. Sonra bu 400'lere 500'le çıktı. Şimdi düştü 200'lere. Bu olmaz, bu kolay gelmiyor oraya.

* Bugün bu zor durumu yaşıyoruz, 2 sene sonra düzelir diyemeyeceğiz bunun da 5-10 yıl zamanı var. Topladıklarımızı niye çuvalla verelim? Dünya çapında fakirleştik.

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