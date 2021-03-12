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Ekrem İmamoğlu’ndan İstiklal Marşı videosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı İstiklal Marşı videosunu paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin yüreğinde İstiklal" ifadesine yer verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:50, 12/03/2021
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı dolayısıyla video yayınladı.

Yayınlanan videoda, “Bir çocuğun kitabında istiklal, ekip biçenin emeğinde istiklal… Bir ustanın tezgahında istikal, kahramanca şehit düşenin toprağında istiklal… Akif’in kaleminde istiklal, onun gözlerinde istiklal… Gönüllerde istiklal, bu şehrin yüreğinde milletimin istiklal” ifadeleri yer aldı.

İBB Başkanı İmamoğlu ise videoyu sosyal medya hesabından “Bu şehrin yüreğinde İstiklal” notuyla paylaştı.

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