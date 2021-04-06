Ekrem İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul çıkışı: Bedeli çok ağırdır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı ve İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin tarafından yeni hizmet binasında ağırlanan İmamoğlu, parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Şahin, Kanal İstanbul ile ilgili bir çalışma içinde olduklarını belirterek İstanbul'da faaliyette olan tüm siyasi parti temsilcilerine ulaştırmak üzere bir mektup hazırladıklarını kaydetti.

Şahin, hazırladıkları Kanal İstanbul mektubunu, elden İmamoğlu'na iletti. Amaçlarının Kanal İstanbul'un kamuoyunda uzmanlar nezdinde tartışılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Şahin, “Son aşamada kesinlikle bu konunun İstanbul'a halk oylamasıyla sorulması gerektiğine inanıyoruz. Bütün İstanbul'u yöneten yöneticilerimize, İstanbul'un geleceğine, siyasi reflekslerden uzak bir şekilde sahip çıkalım mesajı içeren bir mektup” dedi.

“KANAL İSTANBUL BÜYÜK BİR TEHDİT”

İmamoğlu da Kanal İstanbul'un tartışılması gereken bir mesele olduğunu ifade ederek “Bu konudaki fikrimiz nettir; büyük bir tehdittir” diye konuştu.

Göreve geldikten 4 ay sonra Kanal İstanbul konulu bir çalıştay düzenlediklerini hatırlatan İmamoğlu, bu konuda hazırlanan raporu, Gelecek Partisi yönetimine ulaştıracaklarını aktardı.

Bu anlamda kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarının içinde olma zorunluluklarının bulunduğunu vurgulayan İmamoğlu, süreç içinde birçok engellemeyle karşılaştıklarını kaydetti.

“TANIMI NET: BETON KANAL”

“Tanımı bizde nettir: Bu bir, Beton Kanal'dır. Başka hiçbir şey ifade etmez. Bedeli çok ağırdır” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

* Ülkemizin kurumlarının da içinde bulunduğu tanıtım reklamlarında, ‘65 milyon dolarlık yatırım' diye tanıttıkları bu projenin bedeli maddi olarak ağırdır.

* Ama manevi olarak bedelinin inanın tarifi ve tamiratı yoktur.

* Onun için, mutlaka ve mutlaka engellenmelidir. Bu konuda tümden büyük bir mücadele içinde olacağız.

“PSİKOLOJİK OLARAK SORGULANMALI”

Ülkenin şu anda ekonomik sorunlar ve işsizlik gibi problemlerle boğuştuğunu aktaran İmamoğlu, böylesi bir proje için, “İnadına yapacağız” demenin toplum tarafından psikolojik olarak sorgulanması gerektiğine vurgu yaptı. İmamoğlu şunları söyledi:

* Daha da ileri gideyim. İstanbul'da, hepimizin hayatını tehdit eden bir deprem sürecini çözüme kavuşturmak varken, bu şehri teslim aldığımızda 8 tane durmuş metro hattı varken, buraya 1 kuruş ayıramayan ve duran hatları 2 sene boyunca izleyen bir yönetim varken, ulaşımdan depreme bir çok sorununun çözümü varken, bu şehrin 65 milyar dolarlık bir yatırımla, ‘Kanalı inadına yapacağım' deme anlayışını hep birlikte sorgulamalıyız.

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