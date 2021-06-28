Ekrem İmamoğlu’ndan turizm için seferberlik çağrısı

Gastronomi dünyasının 3 önemli etkinliği; “Ace of Mice Exhibition 2021 ve Gastronomi Turizmi Fuarı & Konferansı (Gastroshow)”, “Ace of Mice Exhibition 2021” ve Avrupa'nın en büyük gastronomi turizmi fuarı “Gastro Show” bu yıl ilk kez birlikte düzenleniyor.

Üçlü fuar, 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önündeki açık alanda gezilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sektörün öncüsü konumundaki fuarlara; Turizm Müdürlüğü, İstanbul Turizm Platformu, Kültür A.Ş. ve BELTUR A.Ş. ile katılım sağladı.

3 BAŞKAN BULUŞTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üçlü fuarın açılışında bir araya geldi.

Etkinlikte sektör temsilcileri ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek birer konuşma yaptı.

“KURUMLARI BİRBİRİNDEN HABERSİZ KILAN UNSURLARI BERTARAF ETMELİYİZ”

İBB Başkanı İmamoğlu, yaptığı konuşmada Türkiye'nin ve tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak “Bu süreci hızlıca atlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu konuda iş birliği ve her noktada, her ortamda; ortak akıl, ortak masa, ortak platform biçiminde iş üretmek gerektirir. Kurumları birbirinden habersiz kılan hangi unsur varsa bertaraf edip ülkemizin ve şehirlerimizin kazanmasına dönük çok güzel projeler, güzel adımlar atmayı gerektirir. Gerçekten bu zor dönemin başka türlü atlatılması, çok mümkün gözükmemektedir” diye konuştu.

“İBB, KOŞA KOŞA GELİR”

Söz konusu sürecin, normal zamanın birtakım reflekslerini kenara itip, seferberlik ruhuyla hareket etmeyi gerektirdiğinin altını çizen İmamoğlu, “Bu konuda, her masanın bir ferdi olmaya, ön şartsız koşa koşa geleceğimizi İBB adına duyurmak istiyorum. İBB, ne kadar bir vatandaşa aitse; Turizm Bakanlığı ya da herhangi bir bakanlık de o kadar bir vatandaşa aittir. Hiçbir siyasi partiye ait değildir. Hiç kimse sahip olmaya kalkmasın. Hangi makamı işgal ediyorsak edelim, her birimiz bu ülkenin 84 milyon insanıyla eşit haklara ve hukuka sahibiz. O bakımdan; göreve seçilmiş ya da atanmış olan insanlar, görevini en iyi şekilde yapmakla sorumlu bireyler ya da vatandaşlardır. Biz de görevimize bu titizlikle bakıyoruz” dedi.

“TURİZM, TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİ”

Milyonlarca insanın ekmek beklediği turizm sektörünün Türkiye'nin lokomotifi olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Gerçekten bu kentin ana lokomotifi turizm. İstanbul, bu konuda dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. Eğer bir turist, 2 günü biraz aşan süreyle İstanbul'da kalıyorsa, hepimiz hicap duymalıyız. Bu kente, çok daha uzun süre kalacak bir zemini hazırlamak zorundayız. Turist çeşidini, ülkemizin her köşesinde ziyaret edebilir hale getirmeliyiz. Benim en önemli arzum ve isteğim; İstanbul'un, dünyanın en fazla ziyaret edilen, en uzun süre kalınan ilk üç şehrinden bir tanesi olması” diye konuştu.

“ESAS HEDEFİ 2022'YE KOYMALIYIZ”

Geçmiş yıllardaki başarılı dönemin neden altına düşüldüğünün sorgulanması gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

* Sorgulama, önyargısız yapılmalı. Önümüze bakıp, bu şehirleri ve ülkeyi hak ettiği yere getirmeye hep beraber yükümlüyüz. Uluslararası konuklarımız var.

* Hepsine teşekkür ediyoruz, ama sayımız çok az. Uluslararası alanda, başta yanı başımızdaki Avrupa olmak üzere, Ortadoğu, Uzakdoğu ve hatta Amerika kıtalarının bütünüyle bu ülkeye ilgi duyması lazım.

* İBB, bu konuda cesur olup, işin hakkını vermeye hazırdır. Tanıtım, iş birliği ve kaynak kullanım noktasında üzerine düşen vazifeyi yapma konusunda kararlıdır.

* İnşallah, 2021 yılı çok iyi bir hazırlayıcı bir yılı olsun. Ama esas hedefi, mantıklı düşündüğümüzde 2022'ye koymalıyız. Ondan sonra hep ileriye giden, akılcı, bilimsel bir süreci bu ülkeye yaşatmalıyız.