Elazığ Tabip Odası Başkanı Özcan Uçar: Tam kapanma kararı göstermelik!

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararla Türkiye genelinde 17 gün sürecek “tam kapanma” uygulaması hayata geçirilmişti. Tam kapanma uygulamasına rağmen kuralları hiçe sayan vatandaşlar Elazığ'ın işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Elazığ merkezde olan Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi ve Hürriyet Caddesi’nde tam kapanma tedbirlerine uyulmadığı görüldü.

Birçok vatandaşın salgını önlemek adına alınan tedbirleri de hiçe saydığı görüldü. Tam kapanma kararının göstermelik olduğunu söyleyen Elazığ Tabip Odası Başkanı Dr. Özcan Uçar, tam kapanmayla ilgili gerekli önlemlerin alınması konusunda yetkilileri uyardı.

“ELAZIĞ'A GELEN BİR BAKANI 300'E YAKIN KİŞİ KARŞILIYOR”

17 günlük tam kapanma sürecinde değişen bir şeyin olmadığını belirten Uçar şu ifadeleri kullandı:

* 17 gün tam kapanma kararı verilse de değişen bir şey maalesef olmadı. Göstermelik birkaç yer dışında herkes dışarıda araba yoğunluğu keza öyle. Akşamüzeri araba yoğunluğu o kadar yoğun oluyor ki normal bir günden farksız gibi. Bu tam kapanma sürecinde sadece esnaf kepenk indirdi başka bir şey yok. Bundan önceki kısmı kapanmayla şuan ki kapanma arasında çok fazla bir farkı olmadı.

* Geçtiğimiz gün Elazığ'a gelen bir bakanı 300'e yakın kişi karşılıyor bu kişiler nereden izin alıyorlar onu da merak ediyoruz. Şuan ki süreç göstermelik bir kapanmadan ibaret. Bu kapanmanın bize çok fazla bir faydası olmayacak çünkü ciddi bir kapanma olmadı. Tam kapanmada böyle rahat bir şekilde sokağa çıkmak olmaz.

* Ben bu kapanma şekliyle de çok bir yol alacağımızı düşünmüyorum. Kapanmak olacaksa elzem olan yerler harici her yer kapanmalı. Kısıtlamaları ihlal edenler hakkında gerekli önlemlerin alınmalı aksi halde dünyayı etkileyen ve yayılım hızı artan salgının daha çok artması kaçınılmaz.

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