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Elazığ Valisi, AKP’li belediyelerin skandalıyla ilgili konuştu: Gizli kalmayacak, suç işleyen cezasını görecek

Malatya’da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi'nin 'yurt dışı' skandalının ortaya çıkması sonrasında Elazığ’da AKP’li belediyeler tarafından çeşitli projeler kapsamında yurt dışına gönderilen ve geri gelmeyen kişiler ortaya çıkmıştı. AKP’li belediyelerde yaşanan bu skandallarla ilgili konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Kimin ne kadar kusuru varsa, o kusurun karşılığı hangi idari yaptırım işlemini gerektiriyorsa yapılacak. Devlette hiçbir şey, olumsuz bir takım şeyler gizli kalmayacak. Suçu işleyen de onun cezasını bireysel olarak görecek” açıklamasında bulundu.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 19:13, 17/04/2021
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Elazığ Valisi, AKP’li belediyelerin skandalıyla ilgili konuştu: Gizli kalmayacak, suç işleyen cezasını görecek

Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmesi’ için Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmediğinin ortaya çıkması ve soruşturma başlatılması sonrasında Elazığ’da da çeşitli projeler adı altında AKP’li Arıcak, Baskil ve Akçakiraz Belediyeleri tarafından Almanya’ya gönderilen kişilerin olduğu ortaya çıkmıştı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen müfettişlerin Elazığ'a gelerek Baskil, Arıcak, Akçakiraz belediyelerinde araştırma yapacağını söyledi.

“KİMİN KUSURU VARSA İDARİ YAPTIRIM YAPILACAK”

AKP'li belediyelerde yaşanan olayla ilgili mülkiye müfettişlerinin araştırma yapılacağını belirten Elazığ Valisi Erkaya Yırık, şu ifadeleri kullandı:

* Yeşilyurt Belediyesi ile başlayan ve insanların belediyelerin bir takım dernekler vasıtasıyla protokol yaparak onları eğitim, kültür, sosyal bir faaliyet amacıyla yurt dışına hususi damgalı pasaport çıkartmak suretiyle götürdüklerine şahit olduk. Bu insanların da dönüş yapmadıklarına şahit olduk. Bu süreçte 3 belediyemiz oldu. Arıcak, Baskil ve Akçakiraz belediyelerimiz.

* Bununla alakalı tüm tespitlerimizi gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığımız önümüzdeki hafta en kısa süre içerisinde bu konuyla alakalı, konunun ilgilileri kimlerdir, suçları nelerdir, konuyla ilgili mülkiye müfettişlerimiz vasıtasıyla araştırma yapılacak ve sorgulanacak, sonuçlandırılacak.

* Şu anda bizde bir el çektirme söz konusu değil. Malatya'da olduğunu biliyorum. Ama elbette bu işlemin sürecinde kimin ne kadar kusuru varsa, o kusurun karşılığı hangi idari yaptırım işlemini gerektiriyorsa yapılacak.

* Devlette hiçbir şey, olumsuz birtakım şeyler gizli kalmayacak. Suçu işleyen de onun cezasını bireysel olarak görecek.

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Yayınlanma Tarihi:19:12,