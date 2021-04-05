Elektrik borcu hasta çocuklu aileyi perişan etti

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Ağcaoğlu ailesi, zor günler geçiriyor. Bir çocukları otizmli olan ve kalp rahatsızlığından dolayı makineyle günlük buhar alması gereken Ağcaoğlu ailesi, borç dolayısıyla kesilen elektriklerinin açılmasını istiyor. Hasta çocuğu için buharı komşuları sayesinde karşılayan aile, yetkilerden yardım bekliyor.

“ÇARESİZ KALDIK”

Yaşadıkları sıkıntıları anlatan baba Hasan Ağcaoğlu, 3 çocuklarından birinin otizmli dünyaya geldiğini belirterek şöyle konuştu: “Elektrik kesintisi yüzünden perişan duruma düştüklerini belirterek, “Tabi biz otizmli olduğunu sonradan öğrendik. Kalbi delik. Arada nefesi daralıyor, buhar takviyesi alması gerekiyor. Benim de akciğerimde hava kisti var. Konuşmakta bazen zorluk çekiyorum. Şu anda kızımızın engelli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Arada sırada gündelik iş olursa yapmaya çalışıyorum ancak yetiştiremiyoruz. Birde şimdi elektrik sıkıntımız çıktı. Şu anda elektriğimiz kesik. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz, çaresiz kaldık”

“TEK İSTEĞİMİZ ELEKTRİĞİMİZİN AÇILMASI”

2 yıl önce biriken elektrik borcunu ödemek için yetkili firmaya gittiğini belirten Ağcaoğlu, “Tabi paranın hepsi yoktu ama çoğu vardı. Elimdeki parayı verip, geri kalanı taksitlendirmek istedim. Ancak elektrik abonesi babamın üzerine olunca borcun hepsini istediler. Ondan sonraki aylarda tabi faturalar geldikçe borcumuz arttı, arttı bugüne kadar geldi. Şimdi faizlerle 20 bine yakın borcumuz oldu. Geçen hafta da gelip elektriğimizi direkten kestiler. Çocuğum buhar alırken hem de elektriği kestiler. Bu parayı ödeyecek durumumuz yok. Şu anda çaresiz kaldık, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz, bize yardımcı olsunlar. Şu anda karanlıkta yaşıyoruz. Bizim tek isteğimiz elektriğimizin açılması, başka bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı.