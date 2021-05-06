Elektrik borcunu ödemeyen abonelerle ekipler arasında arbede! Jandarma havaya ateş açtı

Dicle Elektrik, uzun süredir biriken elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin bulunduğunu ve enerjilerinin kesileceğini açıkladı.

Şirketin saha ekipleri bu sabah jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Çokran Mahallesi'ne giderek borçlu abonelerin enerjisini kesmek istedi.

TEKME VE YURUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Ancak bunu öğrenen çok sayıda mahalleli ekiplerin bulunduğu yere giderek, kesme işlemi için gelen ekipleri engelledi. Mahalleli, Dicle Elektrik'in yanı sıra jandarmaya ait araçları da taşlamaya başladı. Bazı ekip elemanları ise kalabalık tarafından yumruk ve tekmelerle darp edildi.

JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olayların daha fazla büyümemesi için jandarma kalabalığı biber gazı sıkarak ve havaya ateş açarak dağıttı. Olayda 3 çalışan yaralanırken, jandarma ve enerji şirketine ait bazı araçlar hasar gördü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İHA

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