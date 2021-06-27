Elif şüpheli şekilde can verdi! Erkekler kaçtı, kızlar gözyaşlarına boğuldu

Elif Ç. ve 4 arkadaşı dün piknik yapmak için Sultangazi Cebeci Mahallesi Taş Ocakları mevkiindeki ormanlık alana gitti.

Burada bir süre eğlenen gençlerin iddiasına göre, Elif Ç. sevgilisinden ayrıldığı için uçurum kenarına giderek aşağı atladı.

Elif Ç., uçurumdan düştüğünü gören iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, Elif Ç.’nin iki kız arkadaşı ise olay yerinde kalarak saatlerce ağladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki genç kızın ifadesini almak üzere polis merkezine götürülürken, ekipler Elif Ç.’nin cansız bedenini bulunduğu kayalık alandan çıkarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 sata süren çalışmalar sonucu genç kızın cesedi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (DHA-İHA)