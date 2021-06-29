Elif’i arkadaşlarının dövdüğü anlar ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Ç.’nin cansız bedeni bulundu.
Elif Ç.’nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma sürerken Elif Ç.’nin ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde Elif Ç.’nin yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürerken, yere yatırılan Elif Ç. uzun süre göz yaşı döküyor.
Elif Ç.’yi iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. DHA