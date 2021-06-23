Elif’in ölümüne neden oldu, serbest kaldı

Karaköprü Mahallesi’nde 26 Ocakta meydana gelen kazada, lise öğrencisi Elif Bereket’e kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek isterken Ali Badıllı’nın kullandığı otomobil çarptı.

KAZADAN 2 GÜN SONRA YAKALANDI

Çarpmanın etkisiyle 67,5 metre sürüklenen Elif Bereket, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü Ali Badıllı, olaydan iki gün sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Badıllı, 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada mütalaasını veren savcı, delil ve raporlar doğrultusunda sanığın taksirle ölüme neden olma suçunu işlediğini, maktulün ise alt düzeyde tali kusurlu bulunduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

6 YIL CEZA ALDI TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti de yaptığı değerlendirmenin ardından Ali Badıllıya ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet, Badıllı’nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti. DHA