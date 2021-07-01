Elmalı davasında yeni gelişme

Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davada tutuklu anne M. A. ile üvey baba R.i A.'ın 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının yankıları sürüyor…

TBB Başkanı Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

* Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter’da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB’nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.

Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitterda kendini savunma adına (!) paylaşımına TBB’nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. — Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) July 1, 2021