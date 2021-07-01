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Elmalı davasında yeni gelişme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Elmalı davasında, sanık anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişimin engellendiğini açıkladı.

Güncellenme: 14:28, 01/07/2021
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Elmalı davasında yeni gelişme

Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davada tutuklu anne M. A. ile üvey baba R.i A.'ın 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının yankıları sürüyor…

TBB Başkanı Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

* Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter’da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB’nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.

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Yayınlanma Tarihi:14:20,