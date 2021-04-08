Emekli, Ali Babacan’a dert yandı: Bu enflasyon farkı bir bize mi yok?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Batman Kozluk'ta esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. O sohbet sırasında Babacan'ın emekli bir vatandaşla dertleştiği sırada çekilmiş bir video ise bugün sosyal medya hesabından paylaşıldı. O videoda emekli bir vatandaş aldığı emekli aylığı ile geçinememekten yakındı.

“1 MİLYAR 200 MİLYONU BOZDUR BOZDUR NEREYE VERECEĞİM?”

Babacan'a yaşadığı sorunları anlatan emekli vatandaş, “1 milyar 200 milyonu (Bin 200 lira) bozdur bozdur nereye vereceğim? Ev kira yani, öyle öyle bizim halimiz ne olacak?” diye sordu. Babacan ise şöyle yanıt verdi:

* Emekli maaşları çok az artıyor ama hayat çok hızlı pahalanıyor. Geçen sene aynı maaşla, aynı aylık maaşla aldığınıza bakın, bu sene alabildiğinize bakın. Fiyatlar çok arttı. Kuru patlatınca enflasyon kontrolden çıktı. Yönetemiyorlar. Biz bunu biliyorduk, biliyoruz. Onun için yola çıktık. Onun için DEVA Partisi'ni kurduk. Kolları sıvadık çalışıyoruz, çalışacağız. Bir seçim gerekiyor, bir seçim olmayınca düzelmez bu iş.

“BU ENFLASYON FARKI BİZE YOK MU YANİ?”

“Düzelmez Başkan'ım” diyerek Babacan'a yanıt veren vatandaş sözlerinin devamında, “Efendim 1 milyar (Bin lira) bize verdiniz, 3 yıldır aynı 1 milyar (Bin lira) alıyorum. Yani bu enflasyon farkı bize yok mu yani? 1 milyar, 3 seferdir aynı yani” diyerek dert yandı. Babacan ise, “Onu şimdi muhtemelen mecburen artırırlar. Çok baskı geliyor. Onu bu bayrama arttırmak zorunda kalırlar” diye yanıtladı vatandaşı.

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