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Emekli amiral Atilla Kezek’e takılan kelepçe çıkarıldı

Bildiri soruşturmasında adli kontrol şartıyla bırakılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek'e takılan elektronik kelepçe çıkarıldı.

Güncellenme: 23:13, 26/04/2021
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Emekli amiral Atilla Kezek’e takılan kelepçe çıkarıldı

Montrö Sözleşmesi ve ‘sarık ve cübbeli amiral’ fotoğrafları üzerine açıklama yapan 104 emekli amiralden 14’ü hakkında ‘Suç işlemek için anlaşma’dan soruşturma başlatılmıştı. 10’u 6 gün Emniyet’te tutulduktan sonra ifadeleri alınan 14 emekli amiral adli kontrolle bırakılmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek’e 14 Nisan’da Ankara’da elektronik kelepçe takılmıştı.

KEZEK’E TAKILAN KELEPÇE ÇIKARILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek’e takılan kelepçe çıkarıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kezek, “Elektronik kelepçe ve Ankara sınırları dışına çıkış yasağım kaldırıldı. Merak eden dost ve arkadaşlarıma duyurulur” dedi.

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