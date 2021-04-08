Emekli amirallerin gözaltı süresi uzatıldı

Montrö sözleşmesi ve sarıklı amiral ile ilgili açıklamaya imza koyan ve gözaltına alınan 10 emekli amiral hakkındaki gözaltı süresi uzatıldı. Gözaltındaki isimlerin ifade işlemlerine dijital verilerin çözümlerinin henüz tamamlanmaması nedeniyle başlanamadı.

104 emekli amiralden 10’u geçen Pazartesi günü ‘Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan gözaltına alınmıştı. Açıklamada imzası olan 4 isim de yaşlarının ileri olması nedeniyle evlerinde arama yapıldıktan sonra ifadeye davet edilmişti.

Gözaltındaki emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Cem Gürdeniz, Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital verilerin çözümlerinin henüz tamamlanmadığı öğrenildi. Savcılık bu nedenle, 10 emekli amiral hakkındaki gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurdu. Hakimlik de gözaltı süresinin uzatılmasına karar verdi. Emekli amirallerin ifade işlemlerine dijital verilerin çözümleri geldikten sonra başlanacak.

PAZARTESİ GELECEKLER

Yaşlarının ileri olması nedeniyle evlerinde arama işlemi tamamlandıktan sonra kendilerine tebligat yapılan 4 emekli general ise Pazartesi günü emniyete gelerek ifade verecek.

Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın ifade işlemlerinin aynı gün tamamlanması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Gözaltındaki emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol'dan açıklama

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili kritik açıklamalar