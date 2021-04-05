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104 emekli amiralle ilgili yeni iddia

Tartışma yaratan bildiride imzası bulunan 104 emekli amiralin lojman ve koruma haklarının iptal edildiği iddia edildi.

Güncellenme: 14:43, 05/04/2021
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104 emekli amiralle ilgili yeni iddia

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın “takke ve cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayınlayan 104 emekli amiralden 10’nu haklarında başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındı. Dört amiral ise savcılık tarafından yaş durumları göz önüne alınarak tebligatla ifadeye çağrıldı.

İddia göre, bildiride imzası bulunan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları da soruşturma kapsamında iptal edildi.

AMİRALLERE ULAŞAN BİR TEBLİGAT YOK

Bir grup avukatla birlikte amirallerin avukatlığını üstlenen Avukat Celal Ülgen, TRT’de de yayınlanan iddiayla ilgili,
“İdari olarak lojmanları geri alabilirler. Bu hukuken mümkün ama bize ulaşan böyle bir bilgi yok.” dedi.

Ayrıntılar geliyor…

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Yayınlanma Tarihi:14:13,