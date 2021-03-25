Emekli bayram ikramiyesi 2021’de verilecek mi? Tarih belli oldu mu?

Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi bayram tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Ancak henüz bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih henüz belli olmadı. Emekli bayram ikramiyeleri için tarihlerin açıklanmasının ardından banka tahsis numarasına göre hesaplara yatırılması bekleniyor.

2021'DE EMEKLİLER NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR ALACAK?

Emekli ikramiyesi 2020 yılında Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1000’er lira yatırılmıştı. Henüz 2021 yılı için emekli ikramiye miktarı açıklanmadı.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

*SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

*Şehit yakınları ve gaziler

*Ölüm aylığı alanlar

*Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

*Geçici köy korucuları

*Şeref aylığı alanlar

*Şampiyon sporcular,

*Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

*Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.