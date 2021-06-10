Emekli kadın, Ali Babacan’a böyle dert yandı: Et göremiyoruz

Adana'da partisinin 90 ve 360 günlük tarım eylem planını açıkladıktan sonra önce Mersin'e, ardından Konya'nın Ereğli ilçesine geçen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

“YÖNETENLER GELSE BU DÜKKANI 2 AY DÖNDÜREMEZ”

Konya'da bir dönerci işletmesinde “Esnafın durumunu sorun” diyen esnafa Babacan, “Onun için geldik” yanıtını verdi.

“Cep harçlığı gibi verilen birer 3'er milyar ile biz nasıl geçinelim?” diyen esnaf, “16 aydır soran eden olmadı. Dükkan sahibi kira istiyor, yıllık 35 bin lira kiram var. Bir senedir veremiyorum. Elektriğe doğal gaza durmadan zam geliyor. Burası küçük işletme aylık 2 bin lira fatura geliyor. Yönetenlerden biri gelse iki ay döndüremez bu dükkanı. Artık elektrik yakmayalım diye saat 9'da kapatıp gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZİM DERDİMİZ YIKMAK DEĞİL, YAPMAK”

“Biz bütün bu kötüye gidişi içeriden gördük. Şu an yönetenler bu ülkenin sorunlarına asla çözüm bulamayacaklar” diyen Babacan'a esnaf, “Başkanım sizin gibi güzel insanlar yıkacak bunları” diye karşılık verdi. Babacan bunun üzerine “Bizim derdimiz yıkmak değil, yapmak” dedi.

“ET GÖREMİYORUZ”

Emekli olduğunu ve geçinemediğini söyleyen bir kadın ise şunları söyledi:

* Biz yıllardır çalıştık, emekli olduk. Emekliliğime sevinemedim bile. 1060 liraya emekli oldum. 1600 lira maaş alıyorum, 1000 lira kira veriyorum. Çocuğum liseye gidecek. Bayramda 100 lira ikramiye verdiler.

* Bir kilo bonfile 100 lira. Biz et göremiyoruz ki. Emekli maaşıma 76 lira zam aldım. Tavuğun kilosu 25 lira. Ben oğlumu nasıl evlendireceğim? Altının gramı almış başını gitmiş.

* Ev eşyası mı alayım, altın mı alayım, düğün mü yapayım? Düğün salonu 25-30 bin lira. O zaman gençlerimizi evlendiremeyeceğiz, bekar kalacaklar. Oğlum 30 yaşına geldi. TIR şoförü, krediyle aldı. TIR’ın yarısı da bankanın. Buna bir el atın, çare bulun başkanım.