Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Emekli Öğretim Üyesi eşinin gözleri önünde hayatını böyle kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan emekli öğretim üyesi eşi ile gittiği bankada fenalık geçirdi. Eşinin önünde aniden yere yığılan öğretim üyesi Fikret Şahinkaya hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin şok geçirdiği yürekli burkan görüntüler Sözcü kameralarına yansıdı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 15:38, 25/01/2021
Haberler Gündem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan emekli öğretim üyesi 72 yaşındaki Ferit Şahinkaya Emin Anter Bulvarı'ndaki bir bankaya eşi Merve Şahinkaya ile birlikte geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda vezne önünde aniden fenalaşan Şahinkaya için 112 acil sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin bankada yerde yatarken müdahale ettiği Şahinkaya'nın eşi ise müdahaleyi yaşlı gözlerle şok içerisinde izledi.

Sağlık ekibi tarafından ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Şahinkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Şahinkaya'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şahinkaya'nın fenalaştığı ve müdahalenin yapıldığı anlarda eşinin gözyaşını tutamadığı anlar kameralara yansıdı.

İlginizi ÇekebilirYolda kalp krizi geçiren otobüs şoförü hayatını kaybettiYolda kalp krizi geçiren otobüs şoförü hayatını kaybetti
Antalya beyin bodrum emekli Kalp krizi Muğla Polis Sağlık Sözcü