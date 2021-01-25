Emekli Öğretim Üyesi eşinin gözleri önünde hayatını böyle kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan emekli öğretim üyesi 72 yaşındaki Ferit Şahinkaya Emin Anter Bulvarı'ndaki bir bankaya eşi Merve Şahinkaya ile birlikte geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda vezne önünde aniden fenalaşan Şahinkaya için 112 acil sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin bankada yerde yatarken müdahale ettiği Şahinkaya'nın eşi ise müdahaleyi yaşlı gözlerle şok içerisinde izledi.

Sağlık ekibi tarafından ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Şahinkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Şahinkaya'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şahinkaya'nın fenalaştığı ve müdahalenin yapıldığı anlarda eşinin gözyaşını tutamadığı anlar kameralara yansıdı.