Emine Erdoğan 15 Temmuz anmasında gözyaşlarına hakim olamadı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenledi.
Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP lideri Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve bakanlar katıldı.
Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz’da direnen vatandaşların yaşadıklarının paylaşıldığı görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.
Törene katılan vatandaşlara PTT tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla basılan üzerinde Türkiye Geçilmez yazılı pullar hediye edildi.