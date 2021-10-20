Emine Erdoğan: Gönlümde birikenleri kaleme alma ihtiyacı hissettim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya’nın başkenti Abuja'da Yunus Emre Kültür Merkezi’nin açılışına katıldı. Dost ülkelerde açılan kültür merkezlerinin, ilişkilere verdikleri önemin bir nişanesi olduğunu belirten Erdoğan, "Abuja Yunus Emre Kültür Merkezi ile Anadolu'nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açıyor olacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya'nın başkenti Abuja’ya düzenlediği ziyaret kapsamında, Abuja Yunus Emre Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılış sırasında yaptığı konuşmada, Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmenin kendisi için büyük bahtiyarlık olduğunu belirten Erdoğan, gösterdikleri misafirperverlik ve candan karşılama için şükranlarını sundu.

Dost ve kardeş ülkelerde açılan kültür merkezlerinin, ilişkilere verdikleri önemin bir nişanesi olduğuna işaret eden Erdoğan, “Bu merkez ile Anadolu’nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açıyor olacağız. Türk kültürünü daha yakından tanıma imkanı elde edeceğiniz gibi, isterseniz Türk dili de öğrenebileceksiniz. Yunus Emre, Türk halkının gönül tahtında oturan bir Anadolu ozanıdır. Ancak mesajı evrenseldir. Onun irfan dolu dizeleri insan sevgisini anlatır. Anadolu’da derin izler bırakmış Yunus Emre’nin mesajının, kültür merkezimiz aracılığı ile Abuja’ya ulaşması büyük mutluluk. Bugüne kadar 52 ülkede, 62 Yunus Emre Kültür Merkezi kurduk. Edebiyat, kültür ve sanat, dost ülkelerle bağlarımızı kuvvetlendiren en güzel araçlar. Yunus Emre, meşhur sözünde, Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyor. Sadeliği içinde son derece derin anlamlar taşıyan bu söz tüm kardeşliklerin başlangıcıdır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kültür Merkezi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

“GÖNLÜMDE BİRİKENLERİ KALEME ALMA İHTİYACI HİSSETTİM”

Konuşmasında, Türkiye’nin başlattığı Afrika açılımıyla, 2005 yılından bu yana birçok Afrika ülkesinde bulunma imkanının olduğunu belirten Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok yurt dışı ziyaretine eşlik ettiğini ve Afrika ülkelerine gelmeyi özellikle istediğini kaydetti. Afrika’ya adım attığı ilk günden beri kıtaya olan hayranlığının arttığını, burada birçok insanlık hâline şahit olduğunu dile getiren Erdoğan şöyle konuştu:

* Bu seyahatlerde, aramızdaki kültürel farklılıklara rağmen, tüm insanlığın büyük bir aile olduğunu içselleştiriyorsunuz. İnsan kalbinin, hiçbir tercümana ihtiyacı olmadığını görüyorsunuz. Dünyanın tüm annelerinin sevincinin de gözyaşının da aynı olduğunu anlıyorsunuz. Yani insan olmanın evrenselliğiyle tanışıyorsunuz. İşte bu süreçte, gönlümde birikenleri kaleme alma ihtiyacı hissettim. Başlı başına bir ilham kaynağı olan Afrika’nın bendeki izlerini, yazının kalıcılığına emanet ettim. Kültürel etkileşimin insanlar arasında nasıl köprüler kurduğunu izah eder nitelikte olduğuna inanıyorum.

“AFRİKA’YI YÜKSELEN YILDIZ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Emine Erdoğan, Afrika’nın adeta dünyanın bütün hazinelerini barındıran bir sandık olduğuna dikkati çekerek, kıtanın 2 binin üzerinde farklı dil ve etnik topluluğun evi olduğunu, 1 milyara aşkın nüfusuyla çok büyük bir potansiyelinin bulunduğunu bildirdi. “Afrika’yı 21. yüzyılın yükselen yıldızı olarak görüyoruz. Hak ettiği yere gelmesi için de tüm Afrika kıtasıyla dayanışma halindeyiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye’nin Afrika Kıtası’ndaki büyükelçiliklerinin sayısının artmasının, ilişkilerin derinleştiğinin ifadesi olduğuna işaret etti.

Erdoğan, 2002 yılında Türkiye’nin Afrika’da sadece 12 büyükelçiliği bulunurken, bugün 43 büyükelçiliğin faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, “Önümüzdeki dönemde bu sayıyı inşallah 49’a çıkarmayı hedefliyoruz. Ankara’daki Afrika büyükelçiliklerinin 2008 yılında 10 olan sayısı ise 2021 yılında 37’ye yükseldi. Türk Hava Yollarımız da Afrika’ya olan uçuşlarına yeni rotalar ekliyor. Corona virüsü (Covid-19) salgını öncesi, kıtada 40 ülkede 60 noktaya sefer düzenleniyordu. Seyahat yasaklarının kalkmasıyla uçuş sayımız artırıyor ve bizler birçok noktada yeniden kavuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

“AFRİKA İLE OLAN DOSTLUĞUMUZ BİRÇOK GÜZEL PROJEYE DE İLHAM OLDU”

Afrika ile olan dostluğun, birçok projesine ilham olduğunu ve Afrikalı kadınlar katkıda bulunmak adına için birçok adım atıldığının altını çizen Erdoğan, “Afrika’yla olan dostluğumuz himaye ettiğim birçok güzel projeye de ilham oldu. 2016 yılında Ankara’da Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi kurduk. Bu merkez sayesinde, Afrikalı kadınların, emeklerinin tam karşılığını alabilecekleri adil bir pazar oluşturduk. Literatüre kazandırdığımız, Afrika Yemek Kültürü ve Afrika Atasözleri kitapları ise kültürel yakınlaşmamızın eseri olarak kütüphane raflarına eklendi. Her yıl, 25 Mayıs Afrika Günü’ne özel etkinlikler düzenliyor ve Afrika’nın daha iyi bir kıta vizyonuna katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Kitabımın satışından elde edilecek gelir de olduğu gibi Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi’ne aktarılıyor. Umarım Afrikalı kadınlarla olan dayanışmamıza anlamlı bir katkı olur” dedi.

“BİRÇOK ÜLKEDE ÖZEL YARDIM PROGRAMLARI HAYATA GEÇİRDİK”

Türkiye’nin Afrika’yla ilişkisinin yalnızca bağış veya hibe içerikli bir zemin üzerine kurulu olmadığının altını çizen Erdoğan, kıtanın gelişmesi ve kalkınmasının, dünyanın ortak geleceği için önemine değinerek bunun için de imkanları seferber ettiklerini kaydetti. İnsan odaklı dış politika kapsamında, Afrika ülkelerine eğitim desteği verdiklerini belirten Erdoğan şöyle konuştu:

* Bugüne kadar ülkemiz burslarından yararlanan Afrika öğrencilerinin sayısının, yaklaşık 14 bini bulması büyük mutluluktur. Dünyanın başına gelmiş en büyük felaketlerden biri olan Covid-19 salgınında da gıda güvenliği sıkıntısı çeken ülkelerin yanında olduk. Kırılgan kesimler için birçok ülkede özel yardım programları hayata geçirdik. Çok sevdiğim bir Afrika atasözü şöyle diyor, Hayırseverlik varlıktan değil, kalptendir. En çok kalbimizle, Afrika’nın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kıtanın barış, istikrar, refah ve kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Afrika coğrafyasının başarı ve mutluluğunun daim olmasını diliyorum.

Ayrıca konuşması sırasında, programda emeği geçen herkese şükranlarını sunan Erdoğan, en kısa zamanda yeniden bir araya gelme temennisini iletti. (İHA)

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