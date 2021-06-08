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Emine Erdoğan: Müsilaj, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Marmara'daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir" dedi.

Güncellenme: 17:59, 08/06/2021
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Emine Erdoğan: Müsilaj, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir

Emine Erdoğan, Twitter’daki hesabından ‘#MarmaraHepimizin’ etiketiyle mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, şunları belirtti:

* Günlerdir hepimizi derinden üzen Marmara’daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir.

* Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizinin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum.

* Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, vatandaş olarak bizler de çevre dostu bir yaşamla, bu tür sorunların önüne kalıcı olarak geçebiliriz. DHA

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