Emine Erdoğan: Müsilaj, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir

Emine Erdoğan, Twitter’daki hesabından ‘#MarmaraHepimizin’ etiketiyle mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, şunları belirtti:

* Günlerdir hepimizi derinden üzen Marmara’daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir.

* Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizinin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum.

* Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, vatandaş olarak bizler de çevre dostu bir yaşamla, bu tür sorunların önüne kalıcı olarak geçebiliriz. DHA