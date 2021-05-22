Emniyet kokainin yeni rotasını açıkladı

Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele eden polis birimlerinin üst kurumu olan Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden kokainin yeni rotasına ilişkin grafik yayımlayarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada uyuşturucu kaçakçılarının “Kokain” taşımacılığında Türkiye’yi kullandığı belirtildi. Avrupa Birliği tarafından son 2 yılda yayınlanan “Uyuşturucu Raporları”na atıfta bulunulan açıklamada, “Güney Amerika'dan sevk edilen kokain maddesi bakımından, Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya'ya doğru yeni bir rota oluşmuştur.” denildi.

HARİTADA GÖSTERİLDİ

Avrupa Birliği Uyuşturucu Raporu bağlantılarının da yer aldığı açıklamada, kokainle ilgili olay ve yakalama grafiği de paylaşıldı.

Yeni rota haritasının da bulunduğu paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

-Avrupa Birliği ulusal temas noktası olan Daire Başkanlığımız tarafından, her yıl Türkiye Uyuşturucu Raporu yayımlanmaktadır.

-Son iki yıldır yayımlanan raporlarımızda, Güney Amerika’dan Avrupa’ya sevk edilen kokain maddesi bakımından ülkemizin basamak haline geldiği delilleriyle vurgulanmıştır.

(2019 Türkiye Uyuşturucu Raporu s. 36. 2020 Türkiye Uyuşturucu Raporu s. 43. 2019 ve 2020 Türkiye Uyuşturucu Raporlarına ilişkin linkler tweet açıklamasında)

-Yıllara göre ülkemizde ele geçirilen kokain miktarı ve müdahale edilen uyuşturucu olay sayıları artmasına rağmen, kokain bazlı olay sayısı düşmektedir.

– Bu da ülkemizin kokain konusunda transit/basamak konumuna geldiğinin göstergelerinden biridir. Buna ilişkin grafik ikinci fotoğrafta verilmiştir.

– Türk Kolluk Birimleri, ülkemizin içinde bulunduğu uyuşturucu tehdidinin farkındadır ve polisinden jandarmasına, sahil güvenlik unsurlarından gümrük muhafaza ekiplerine kadar, samimiyetle mücadele etmektedir.

– Yapılan uyuşturucu yakalamalarından endişe yerine, memnuniyet duymak gerekir. Çünkü narkotik suçlar, kolluk müdahalesiyle ortaya çıkarılabilir.

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