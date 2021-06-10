Emniyet müdürlüğü binasında yangın

Olay, saat 15.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Tuğsavul Caddesi üzerinde bulunan 2019 Kasım ayında temeli atılan ve yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi.

BİNAYI BOŞALTTILAR

İşçilerin çatı katında kaynak yaparken çıkan kıvılcımın ahşap üzerine düşmesiyle yangın kısa sürede büyüdü. İşçiler çıkan yangının ardından binayı boşaltarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.

HELİKOPTER DE SÖNDÜRMEYE KATILDI

Yangın söndürme çalışmalarına; Çanakkale Belediyesi, Kepez Belediyesi, Lapseki Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve yangın söndürme helikopteri katıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri Atikhisar Barajı'ndan aldığı suları yapımı devam eden emniyet müdürlüğü binasına boşaltı. 6 sorti sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

60 milyon lira proje bedeli olan ve 20 bin metrekare inşaat alanına sahip binanın 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor. İHA

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