Emniyet’ten 12 Nisan paylaşımlarına soruşturma

Twitterda açılan 12 Nisan etiketiyle ‘Tecavüz günü’ paylaşımı yapılan hesaplardan kadınlara yönelik suç içeren çirkin ifadeler kullanıldı. Kısa sürede gündem olan paylaşımlara tepki yağdı. Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı hesaplarla ilgili soruşturma başlattı.

“SOSYAL MEDYA TERÖRÜ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi:

* Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

* 12 Nisan 2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür.

* Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır.