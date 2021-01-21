EMO: ‘Nükleer santralin her şeyi yabancı ama kazası yerli’

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santral inşaatında dinamit patlamaları başta olmak üzere son dönemde yaşanan sıkıntılara ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, henüz inşa aşamasında olan santralda yaşanan sıkıntıların gelecekte halkı nelerin beklediğine ilişkin bir uyarı niteliği taşıdığı belirtilerek, 60 yıl öncesinin alternatifsiz enerji çözümü olarak sunulan nükleer santral tercihinin, bugün sonuçlarıyla insanlığın baş edemediği felaketlere dönüştüğüne dikkat çekildi.

Hükümet yetkililerinin uyarıldığı açıklamada, “Başka ülkelerin yıkıcı, ölüm saçan, yanlış tercihleri, bizim gelecek için doğru tercihimiz olamaz. Halkımızın geleceği, bu tür riskler üzerine inşa edilemez” denildi.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“NÜKLEER ENERJİ ÇARE DEĞİL 60 YIL ÖNCESİNİN ÇARESİZLİĞİDİR”

ÇEVREYİ HİÇE SAYAN UYGULAMALAR: Mersin`de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santral (NGS) inşaatı pandeminin neden olduğu ağır koşullarda insan sağlığını ve çevreyi hiçe sayan uygulamalarla gündemdeki yerini koruyor.

ZEMİNDE ÇATLAK: Santral çalışma alanında pandemi kurallarına uyulmayarak binlerce işçinin hayatının tehlikeye atılması, santralın zemininde meydana gelen çatlaklar ve sahayı genişletmek adına patlatılan dinamitler büyük sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır.

YAŞANANLAR UYARI: Yaşananlar, henüz inşa aşamasında olan santral nedeniyle gelecekte halkı nelerin beklediğine ilişkin bir uyarı niteliği taşımaktadır.

86 EV HASAR GÖRDÜ: Rusya devlet şirketi Rosatom tarafından Akkuyu Nükleer Santralı inşaatında 19 Ocak 2021 tarihinde santral çalışanlarına konaklama tesisleri oluşturmak amacıyla, saat 18.00 sıralarında saha açılımı yapmak için patlatılan dinamitler, çevredeki ev ve araçlarda büyük hasarlar oluşmasına neden olmuştur. Patlamanın etkisiyle 86 ev zarar görürken, Mersin halkı büyük korku ve endişe yaşamıştır.

BAKAN ZİYARETİNİN İŞ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ: Patlamadan 2 gün önce de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye`nin ilk nükleer tesisi olma özelliği taşıyan Akkuyu NGS inşaatında 18 Ocak 2021 tarihinde incelemelerde bulunmuş, Santralın Türkiye`nin 60 yıllık hayali olduğunu bu hayali gerçekleştirmenin ise kendi iktidarlarına nasip olduğunu ifade etmiştir. Bu ziyaretten 2 gün sonra şiddetli patlama yaşanmıştır.

Durumun vahameti ortada iken, Sayın Bakan Akkuyu NGS`de ilk reaktörün 2023 yılının sonunda devreye alınarak, elektrik üretiminin başlayacağını, santralın faaliyete geçmesiyle birlikte dünyanın ilk on ekonomisi arasına gireceğimizi kaydetmiştir.

İNSANLIĞIN BAŞEDEMEDİĞİ FELAKETLER: 60 yıl öncesinin alternatifsiz enerji çözümü olarak sunulan nükleer santral tercihi, bugün sonuçlarıyla insanlığın baş edemediği felaketlere dönüşmüştür.

SERMAYE LOBİSİNİN DESTEĞİYLE: AKP Hükümetlerinin iktidarda olduğu 19 yıllık süreçte; yaratılan enerji krizleriyle artan enerji talebi bahane edilmiş, enerjide dışa bağımlılığımızın azalacağı, cari açığın kapatılacağı yönündeki açıklamalarla nükleer santral projeleri sermaye lobisinin de desteğiyle hayatımıza sokmuştur.

YÜZDE 50 KAPASİTE FAZLASINA RAĞMEN: Enerji ihtiyacımız var söylemlerinin aksine elektrik üretim tesislerinde yüzde 50 kapasite fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelen siyasi iktidar, Mersin Akkuyu`da, Sinop İnceburun`da nükleer faaliyetlerine hız vermiştir.

TELAFİSİ İMKANSIZ SONUÇLAR DOĞURACAK: Bizler, nükleer santralların barındırdığı hayati risklerin geriye dönüşü olmayan, telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını biliyor, bir kez daha hükümet yetkililerini uyarıyoruz.

SANTRALİN HER ŞEYİ YABANCI: Başka ülkelerin yıkıcı, ölüm saçan, yanlış tercihleri, bizim gelecek için doğru tercihimiz olamaz. Halkımızın geleceği, bu tür riskler üzerine inşa edilemez! Santralın her şeyi yabancı, ama kazası yerli! Akkuyu Nükleer Santralı`nda; Kaynak yabancı, Yatırım yabancı, SSantral ülke topraklarında ama topraklar başka ülkeye kiralanmış durumda. Ne için? Kimin için böylesine tehlikeli bir enerji üretim modeli?

3 DEFA ÇATLADI: Ortada temeli daha dökülürken 3 defa çatlayan bir santral ve Bakan ziyaretinden sonra kontrolsüz patlama ile yaşanan büyük bir panik vardır. İnşaat aşamasında bile yaşanan bu sorunlar gelecekte bizi nelerin beklediğine ilişkin bir uyarıdır.

BU KAZALAR BÜYÜK HATAYI GÖSTERİYOR: Dünyada yaşanan yüzlerce kazaya rağmen, ülkemizin gelecek kuşaklarını sorumluluk altına alacak olan nükleer enerji kararları ile halkımızın yarınları nükleer lobilerin çıkarlarına alet edilmemelidir. Bu kazalar nükleer santral tercihinin ne kadar büyük bir hata olduğunu göstermektedir. Yol yakınken bu hatadan bir an önce dönülmelidir.

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