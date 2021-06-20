En acı ‘Babalar Günü’nü yaşadı! ‘Babam nerede?’ diye ağladı…

Kaza, saat 12.00 sıralarında Antakya-Reyhanlı Karayolunda meydana geldi. Reyhanlı istikametine seyir halinde olan Halit Gençoğlu yönetimindeki 31 ZF 321 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkınca karşı şeride geçip İ. Mansuroğlu yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da savrulurken, karayolu trafiğe kapandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin hurdaya dönen otomobilden çıkarttığı sürücü Halit Gençoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyondaki yaralılar İ.M. ile yanındaki G.M. ise sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alan Halit Gençoğlu’nun oğlu Mehmet Gençoğlu (23) olay yerine geldi. Mehmet Gençoğlu, babasının hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirip, “Babam nerede?” diyerek gözyaşı döktü. Acılı genci kaza yerinde bulunan polis ekipleri sakinleştirdi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Halit Gençoğlu, Antakya Mezarlık Kompleksinde kılınan cenaze namazının ardından Narlıca Mahalle Mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gençoğlu’nun ayakkabı imalatçısı olarak çalıştığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan İ.M. ile G.M. ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. DHA

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