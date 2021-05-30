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En acı bekleyiş

Diyarbakır'da yüzmek için Dicle Nehri'ne giren Serhat Günel (16), akıntıya kapılarak boğuldu. 

Güncellenme: 22:10, 30/05/2021
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En acı bekleyiş

Olay akşam saatlerinde Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesine bağlı Karpuzlu mahallesinde meydana geldi.

Yüzmek için Dicle Nehri’ne giren Serhat Günel, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. Beraberindeki arkadaşı Günel’in ailesine haber verdi.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Ailenin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerini beklemeden Günel’i bulmak için suya giren bir yakını, boğulma tehlikesi geçirince çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı.

3 saat süren aramanın ardından Serhat’ın cansız bedeni, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından nehirden çıkarıldı.

Sağlık görevlilerince Serhat Günel’in cansız bedeni otopsi hastane morguna götürülürken ailesi gözyaşı döktü. DHA

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