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En fazla gazetecinin hapiste olduğu ülkeyiz

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun raporuna göre, Mart 2021 itibarıyla dünya çapında en az 229 gazeteci cezaevinde. Türkiye bu alanda hapisteki 67 gazeteciyle liderliği elinde tutuyor.

Güncellenme: 00:27, 14/03/2021
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En fazla gazetecinin hapiste olduğu ülkeyiz

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun (IFJ) yıllık raporu, Türkiye açısından olumsuz bir tablo ortaya koydu.

Raporda, Mart 2021 itibarıyla dünya çapında en az 229 gazetecinin mesleği nedeniyle cezaevinde bulunduğuna işaret edilirken, Türkiye “en fazla gazeteciyi cezaevine gönderen ülke” oldu. Rapora göre en az 67 medya çalışanının cezaevinde bulunduğu Türkiye'yi hapisteki 23 gazeteciyle Çin, 20 kişiyle Mısır, 16 kişiyle Eritre ve 14 kişiyle Suudi Arabistan izledi.

 

Ayrıca 2020'de 16 ülkede 65 gazetecinin mesleklerini icra ederken öldürüldükleri de belirtildi. Bu sayının 2019'a göre 17 kişi arttığına dikkat çekildi. 14 gazetecinin öldürüldüğü Meksika'yı 10 cinayetle Afganistan, 9 cinayetle Pakistan ve 8 cinayetle Hindistan izledi. Filipinler ve Suriye'de de 4'er gazeteci cinayete kurban gitti.

‘DEMOKRASİLERDE GAZETECİLER HAPSE ATILAMAZ' IFJ Başkanı Anthony Bellanger, “Demokrasi olan hiçbir ülke, ifade özgürlüğü aracılarını hapse atamaz” dedi.

Nijerya ve Yemen'de 3'er gazeteci öldürülürken diğer cinayetler Irak, Somali, Bangladeş, Kamerun, Honduras, Paraguay, Rusya ve İsveç'te gerçekleşti.

Yayınlanma Tarihi:05:30,