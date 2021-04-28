En fazla vaka artışının yaşandığı kentte ürküten görüntüler

Taş kömürü üretimiyle emeğin başkenti olarak bilinen kentte, 10- 16 Nisan tarihleri arasında yüz bin kişide 456,36 olan vaka sayısı, 17 23 Nisan tarihleri arasında ise 578,82’ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nüfusa oranla en fazla vaka artışının yaşandığı ilin Zonguldak olduğunu açıkladı. Zonguldak’ı, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun takip etti.

Zonguldak Valiliği, yaptığı uyarılar ve kurduğu denetim ekipleriyle corona virüsüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son iki günde vaka sayılarında azalışın gözlendiği kentte, tam kapanma öncesi cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekti.

DOĞUM GÜNÜNDE CORONA BULAŞTI

Üniversite öğrencisi Nihal Bilgin (20) Düzce’de akrabasını doğum gününe katıldığını ve corona virüsüne yakalandığını belirterek, “Benden sonra 12 kişi corona oldu. Doğum gününde beraberdik. Kuzenimin doğum günüydü. Bazıları da ağır atlattı. Kronik rahatsızlıkları olanlar ağır atlattı. Ben buradan Düzce’ye gitmiştim. O sıra doğum günüydü. Ben bu işin ciddiyetini daha çok anladım. Elimde kolonda maskem dezenfektanım yanımdan ayrılmıyor. Çevreme de yaşadıklarımı anlattım. Saklamıyorum” dedi.

Vatandaşlardan Sema Çakır ise kent merkezindeki kalabalığı görünce, “İşi olan da orada olmayan da orada. Bu kadar rezillik olmaz. Ondan sonra hastalık arttı. Şunlara bak. Görüyorsun. Ben taksitimi ödemek için indim. Alışverişimi de yaptım. Daha 1 ay daha inmem. Maaş için çocuğa veriyorum o alıyor. Yoksa inmiyorum kent merkezine” diye konuştu.

“ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN”

Corona virüsünü 6 ay önce atlatan Ali Bektaş ise, “Kent merkezi kalabalık. Ben yaşadığım için uzak durmaya çalışıyorum. Çok kötü geçirdim. Sızlamadık kemiğim kalmadı. Ölüyorsun geri geliyorsun. Oksijen alıp rahatlasam diyorsun ama olmuyor. Boğuluyor gibi oluyorsun. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor. İnsanlar tedbirini alsın. Maskesini taksın, mesafesini kollasın” ifadelerini kullandı. DHA

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