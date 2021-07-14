En fazla yağış alan ikinci şehirde kuraklık tehlikesi

Ülke genelinde yaşanan iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri son yıllarda iyice kendini hissettirmeye başladı. Türkiye'nin en fazla yağış alan ikinci ili konumunda olan Muğla'da geçen yıla göre yağışlar bu yılın son üç ayında yüzde 80 oranında azalınca barajlardaki su seviyeleri de düşmeye başladı.

Geçen yıl Mayıs ayında Muğla'da metrekareye 44.0 metreküp yağış düşerken bu seneki miktar 0.3 metreküp oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla'nın bazı bölgelerinde şiddetli, bazı bölgelerinde ise çok şiddetli kuraklık yaşandığını açıkladı.

ÜLKENİN EN FAZLA İKİNCİ YAĞIŞ ALAN ŞEHRİ MUĞLA’DA KURAKLIK TEHLİKESİ

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Baki Ülgen imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Bu yıl her zamankinden daha fazla su kaynaklarımızı korumaya, her zamankinden daha fazla tasarruf etmeye ihtiyacımız var” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Temmuz ayı başlarında yaşanan sıcaklıların artışı ile birlikte ilimizde de yeraltı ve yer üstü su kaynaklarında azalmalar yaşanmaktadır. Buna göre Türkiye'nin en fazla yağış alan ikinci ili konumunda olan Muğla'da geçen yıla göre yağışlar bu yılın son üç ayında yüzde 80 oranında azaldı. İlimizin merkez ilçesine 2020 yılında metrekareye Nisan ayında 39.9, Mayıs ayında 44.0, Haziran ayında 39.9 oranında yağış düşerken 2021 yılı Nisan ayında 8.4, Mayıs ayında 0.3, Haziran ayında ise 8.4, oranında yağış düştü.”

BARAJLARDA SEVİYE DÜŞTÜ

Yağışların geçen yıla oranla azalmasıyla birlikte barajlarda da su seviyelerindeki azalışın başladığını belirten Ülgen, “Bugün itibariyle geçen yıla oranla barajlarımızdaki su seviyemiz yarı yarıya düştü. 2020 yılı Temmuz ayında yüzde 49,25 olan Mumcular Barajı bu yıl 23,52 seviyelerine düşerken, 2020 yılında Geyik Barajı yüzde 90,08 seviyesinde seyrederken 2021 Temmuz ayında bu seviye yüzde 55,56 olarak ölçüldü. Barajlarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın içme suyu sıkıntısı çekmemesi için 665 içme suyu kuyumuz aktif olarak kullanılıyor. Ancak bu 665 içme suyu kuyumuzun bazılarında yüzde 50 oranında azaldığı görülürken 2021 yılı başından bu yana 88 içme suyu kuyumuz tamamıyla kurudu” dedi.

HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA TASARRUF ŞART

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Muğla'da kuraklığın standart yağış indeksine göre şiddetli kuraklık, normalin yüzdesi metoduna göre de orta ve şiddetli kuraklık görüldüğünün belirtildiğini de sözlerine ekleyen Genel Müdür şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz Mayıs ayında durumun vahameti açıklanmıştı. Bu yıl her zamankinden daha fazla su kaynaklarımızı korumaya, her zamankinden daha fazla tasarruf etmeye ihtiyacımız var.

Turizm kenti özelliğinin yanında önemli bir tarım kenti olması ve Türkiye'de yıllık su tüketimin yüzde 74'ünün tarımsal sulamada kullanılması sebebiyle; açık kesitler üzerinden vahşi sulama yöntemleri ile değil modern borulamayla iletim, damlama sulama sistemleriyle tarımsal sulamanın yapılması, izinsiz ve gereksiz yeraltı suyu kullanılmasının engellenmesi büyük önem arz etmektedir. Sonuç olarak şunu da belirtmeliyim ki içme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanılması amacıyla vatandaşlarımızın, su tasarrufu hakkında hassasiyet göstermeleri kuraklığın etkisini hafifletebilecektir.”