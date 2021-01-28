Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Engelli genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar

Adana'da, geçen ay akülü tekerlekli sandalyesi motosikletli 3 kişi tarafından çalınan bedensel engelli Murat Karakuş (18), "Hırsızlar yakalandı ama sandalyemi satmışlar. Benim hayatım bu kadar ucuz mu? Benim hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar" diye konuştu.

Güncellenme: 17:28, 28/01/2021
Haberler Gündem
Engelli genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova caddesinde yaşayan bedensel engelli Murat Karakuş, 27 Aralıkta akülü tekerlekli sandalyesini, evinin önünde bıraktı.

Ekmek almak için dışarı çıkan Karakuş, akülü tekerlekli sandalyesinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Karakuş, motosikletli 3 kişinin akülü tekerlekli sandalyesini çaldığını gördü.

Karakuşun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakaladı. Ancak akülü tekerlekli sandalye bulunamadı.

“HAYATIM BU KADAR UCUZ MU?”

Akülü tekerlekli sandalyenin ayakları olduğunu kaydeden Karakuş, “Bir kısıtlama gününde akülü tekerlekli sandalyemin her zamanki koyduğum yerde olmadığını fark ettim. Kameralara baktığımda, 3 kişinin çaldığını gördüm. Hırsızlar yakalandı ama sandalyemi satmışlar. Benim hayatım bu kadar ucuz mu? Benim hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar” diye konuştu.

HIRSIZLARA SESLENDİ

Hırsızlara seslenen Karakuş, akülü arabasının getirilmesini istediğini belirterek, “Bir aydır dışarı çıkamıyorum, hayat geçmiyor. Okul başlasa gidemeyeceğim. Benim hayatımı kararttılar. İkinci bir akülü araç alacak durumum da yok. Akülü aracımı çalarken 3ü de pişman olmamış. Lütfen akülü aracımı geri getirsinler” dedi. DHA

İlginizi ÇekebilirEngelli gence kötü şakada 1 kişi tutuklandıEngelli gence kötü şakada 1 kişi tutuklandıİlginizi ÇekebilirDevlet, engelli iki oğluyla yaşayan kadından 9 yıl sonra 7 bin TL tedavi masrafı istediDevlet, engelli iki oğluyla yaşayan kadından 9 yıl sonra 7 bin TL tedavi masrafı istedi