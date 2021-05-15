Engelli kızı taciz etti, serbest kaldı

Olay, Ramazan Bayramının 1. Günü Alaplı İlçesine bağlı Çamlıbel Köyünde meydana geldi. İddiaya göre 64 yaşındaki S.A., Çamlıbel köyünde kapı komşusu olan ve yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan 26 yaşındaki Ö.E.'yi taciz etti.

AİLESİNE ANLATINCA ORTAYA ÇIKTI

Olayın genç kızın yaşadıklarını ailesine anlatmaya çalışması ile ortaya çıktığı iddia edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Genç kızın ailesinin şikayetinden sonra gözaltına alınan 64 yaşındaki S.A. Savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. İHA

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