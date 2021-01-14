Engelliler derneğinde şaşırtan görüntüler! Kaynak makinesiyle mühürlendi

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde bulunan bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez, polis tarafından yapılan baskında, eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit edilen engelliler derneğine, bu gece saatlerinde gelen ihbar üzerine tekrar baskın yapıldı.

Derneğin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılırken, içeri giren polis yine alkollü eğlence düzenlendiğini tespit etti.

Eğlenceyi durduran polis, aralarında kadınların da bulunduğu 42 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusunu yaptı.

Zabıta ekiplerince derneğin kapısı bu kez getirilen kaynak makinesiyle mühürlenirken, 42 kişiye corona tedbirlerini ihlalden toplam 132 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Dernek yöneticileri de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. DHA

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