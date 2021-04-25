AKP’lilere çarpıcı FETÖ sorusu: Kurumlarda hâlâ güçlü olan bu hainleri kim koruyor?

5 Ağustos 2016’da Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Entegre Tesisi'nde aralarında Kayseri Şeker’in genel müdür yardımcılarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Tutuksuz yargılanan Kayseri Şeker Fabrikası’nın Genel Müdürü Osman Canıtez Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Gelişmenin ardından Canitez'in Kayseri Şeker Fabrikası ile ilişiği kesildi.

AKP'Lİ VEKİLLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan FETÖ üyeliğinden ceza alan Osman Canitezi’in 16 Nisan tarihinde AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. Ziyarete ilişkin Elitaş, “FETÖ davasından yargılanıp ceza alan birisini ‘hayırlı olsun ziyareti' adı altında yanıma getirip fotoğraf çektirmek masum bir ziyaret olarak kabul etmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

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ENGİNYURT'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez'in, FETÖ davasında yargılanıp, 6 yıl 3 ay hapis cezası almasının ardından yaşanan tartışmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı da sosyal medya paylaşımında etiketleyerek soru soran Cemal Enginyurt, şu ifadelere yer verdi:

“Kayseri Şeker Fabrikası’nda başka FETÖ'cü yönetici var mı? Öyle ya! Genel Müdürü FETÖ'cü olan yerde, başka yönetici var mı merak ediyorum. Sayın Mustafa Elitaş, bu fabrika yöneticilerini tanıyor musunuz? Sayın Süleyman Soylu, bu fabrika yöneticileri araştırıldı mı? FETÖ'cü hainler görev başında. FETÖ üyeliğinden ceza alan Osman Canitez Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü olarak çalışıyor. SPK, Kaymakam, Askeriye ve diğer kurumlarda hala güçlü olan bu hainleri kim koruyor? Berat ve takipsizlik alanları göreve iade etme. FETÖ'cüleri kolla.”