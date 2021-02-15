Enis Berberoğlu’nun avukatlarının düzenlenen fezlekeye yaptıkları ikinci itiraz da reddedildi

Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin tekrar düzenlenmesi talebini reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ret kararı üzerine Berberloğlu’nun avukatları üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

Berberoğlu’nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar, daha önce yapılan itirazı reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni bir itiraz dilekçesi vererek, talebin reddi durumunda dilekçelerinin, yeni değerlendirme için üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etmişti.

RET KARARINA YAPILAN İTİRAZ DA REDDEDİLDİ

Dilekçeyi değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce verdiği kararda isabetsizlik olmadığını belirterek itiraza verdiği ret kararına yapılan itirazı da reddederek, Berberoğlu’nun avukatlarının talebi üzerine dilekçenin üst mahkeme tarafından değerlendirilmesi için İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine yönlendirdi. Fahrettin Öztürk/SÖZCÜ