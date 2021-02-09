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Enis Berberoğlu’nun fezlekesi Adalet Bakanlığı’na gönderildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararının ardından hazırlanan Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Güncellenme: 16:56, 09/02/2021
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Enis Berberoğlu’nun fezlekesi Adalet Bakanlığı’na gönderildi

Bakanlığa gönderilen fezlekede, şu ifadelere yer verildi:

“Hakkında ‘Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama' suçundan yargılama yapılmakta iken milletvekili olması sebebiyle hakkındaki yargılamanın CMK 223/8 maddesi uyarınca durmasına karar verilen sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yargılamaya devam olunmasının, Anayasa’nın 83/2 maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin adı geçen milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına bağlı olduğu anlaşılmakla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirlerine tevdi olunmak üzere fezleke ve ekindeki dava dosyası ilişikte sunulmuştur. Gereğinin takdir ve ifası saygıyla arz olunur.”

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Yayınlanma Tarihi:16:55,