Enis Berberoğlu’nun fezlekesi ‘suç doğurdu’: Mahkeme 60 yıl hapis istiyor!

Eski CHP milletvekili- gazeteci Barış Yarkadaş, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin CHP’li Enis Berberoğlu için düzenlediği fezlekenin, hukukun en temel ilkelerini çöpe atan bir anlayışla hazırlandığını ifade etti. Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı sıralı paylaşımlarda şu noktalara dikkat çekti:

KAZANILMIŞ HAKLARI GASP EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

– 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin CHP Mv. sevgili Enis Berberoğlu için düzenlediği fezleke, AYM’nin kararını yerine getiriyormuş izlenimi veriyor. Oysa ki; fezlekeyi okuduğunuzda, 14. Ağır Ceza’nın Berberoğlu’nun kazanılmış haklarını bile gasp etmeye çalıştığı açıkça görülüyor.

– 14. Ağır Ceza’nın henüz TBMM’ye ulaş(a)mayan fezlekesi incelendiğinde, Berberoğlu’nun aldığı 5 yıl 10 aylık ceza için yeniden yapılacak yargılama sürecinin adeta “krizi fırsata çevirme” anlayışıyla düzenlendiği anlaşılıyor. Mahkeme, sanık lehine olan tüm kanunları bir kenara iterek Berberoğlu için ilk yargılama sürecinde bile istenmeyen bir ceza talep ediyor.

– 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu için 60 YILA VARAN BİR CEZA TALEP EDİYOR. Oysa ki; Berberoğlu için açılan ilk davada bile istenen ceza 25 yıldı. Mahkeme sanırım, üstüne faiz koyuyor.

HAKİMLER DAVA SÜRECİNİ HUSUMETE ÇEVİRDİ

– Berberoğlu için yeniden yargılanma süreci başlasa bile, Yargıtay’ın verdiği 5 yıl 10 aylık ceza esas alınmak zorunda. Çünkü Berberoğlu, geride kalan süreç içinde, başta CASUSLUK olmak üzere tüm suçlamalardan beraat etti. Ve bu kararlar kesinleşti. Ancak belli ki; bunlar ya 14. Ağır için bir şey ifade etmiyor; ya da hakimler dava sürecini husumete çevirdi.

– Hukukun en temel kurallarından biri, yargıçların sanıklara karşı husumet içinde hareket edemeyeceğidir. Berberoğlu davasında bu ilkenin açıkça çiğnendiği görülüyor. Fezleke bunun ispatıdır.

– Ve bu fezleke, AYM’nin “hak ihlali var” kararına karşı, yeni suçlar doğurmaktadır. TBMM’ye gönderilmesi beklenen fezlekede, Berberoğlu 5 yılla bile yargılanamayacakken, bu somut ve görünür gerçeğe rağmen, 60 yıla yakın bir ceza talep edilmektedir. Bu fezleke TBMM’ye geldiği an Başkan Mustafa Şentop tarafından derhal geri gönderilmelidir.

– Çünkü; AYM kararını uyguluyormuş görüntüsü çizilen 14. Ağır Ceza fezlekesi, ‘adil yargılanma hakkı, hukuki belirlilik ilkesi, aleyhe değiştirme yasağı ve hukuk düzeninin tekliği kuralları’nı açıkça yok saymaktadır.

MECLİS’E GELDİĞİ AN İADE EDİLMELİDİR

– Burada sıraladığım kavramların içeriklerini hukukçular basit ve sade bir dille tartışacaktır. Sıraladığım her ilke, haksız ve hukuksuz bir biçimde aylarca cezaevinde yatırılan Berberoğlu’nun en temel haklarını güvence altına almaktadır. Ancak ne yazık ki; 14. Ağır Ceza Mahkemesi, düzenlediği bu hukuk dışı fezleke ile Berberoğlu’nun tüm haklarını adeta çöpe atmaktadır.

– Bu yüzden tekrar ediyor ve ‘FEZLEKE MECLİSE GELDİĞİ AN MAHKEMEYE İADE EDİLMELİDİR’ diyorum.

– 14. Ağır Ceza, Berberoğlu’nun infazının bitimine sadece 8 ay kalmışken, bunu bile yeterli görmemektedir. Ve aynı mahkeme, Berberoğlu için üç ayrı suç türü ve üç ayrı fezleke düzenleyerek hukuksuzluğa devam etme niyetinde olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu hukuksuzluk Adalet Bakanı Sn. Abdülhamit Gül ve HSK’nın sayın üyelerini de doğrudan ilgilendirmektedir.

– Bu bağlamda, Berberoğlu’nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergun’un mahkemeye itiraz ettiğini öğrendim. TBMM’nin, önümüzdeki günlerde yeniden göreve başlayacak olan Enis Berberoğlu’nun hukukunu koruması ve bu fezlekeyi yok hükmünde sayması tarihsel bir zorunluluktur.

– 14. Ağır Ceza Mahkemesi, fezlekesini AYM’nin verdiği karar doğrultusunda düzenlemeli, 5 yıldır süren hukuksuzluğu yeni mağduriyetlere yol açacak bir keyfilikle sürdürmemelidir. Keyfilik varsa adalet yoktur! Bahaneler ve hukuk tanımaz tavırlar, adaletin düşmanıdır…

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