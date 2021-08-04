Enstitüye torpille girdi, mesai saatinde parti toplantısında görüntülendi

Mersin’deki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’ne torpille girdiği iddia edilen AKP eski teşkilat başkanı Kerim Dudu, mesai saatinde AKP ilçe binasında görüntülendi. İşe gitmeden maaş aldığı belirtilen Dudu'nun ziyaretin fotoğrafını yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Dudu'ya tepki gösterdi.

ALI EKBER ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde yaklaşık 7 ay önce torpille işe girdiği öne sürülen AKP eski teşkilat başkanı Kerim Dudu, işte olması gerektiği saatte AKP'nin parti çalışmasında boy gösterdi. Dudu'nun mesai saatinde işte olması gerekirken parti toplantısında bulunması partilileri tarafından da tepki gördü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü için yaklaşık 7 ay önce yapılan kura çekiminde ilk 5 kişi arasında yer alan AKP eski Teşkilat Başkanı Kerim Dudu, ‘Daimi İşçi' statüsünde göreve başlatılması torpil iddialarını gündeme getirmişti. 239 kişi arasından kuradan çıkan Dudu, iddiaya göre işe gitmeden maaş alıyor.

PARTİ BİNASINDA GÖRÜLDÜ

Torpille işe girdiği öne sürülen Kerim Dudu, bu gün AKP Erdemli ilçe teşkilat binasında düzenlenen ve Teşkilat Başkanı Adem Aldemir ile partililerin katıldığı programına katıldı. İşte olması gereken bir saatte parti binasında yapılan toplantıya katılan Kerim Dudu'nun, son derece rahat hareket etmesi dikkat çekti. Dudu, mesai saatinde iş yerinde olması gerekirken AKP'lilerle birlikte parti binasında toplantıya katılarak toplu fotoğraf çektirmekten de kendisini alamadı.

AKP'LİDEN PAYLAŞIM

Erdemli'de bulunan AKP'li Mahmut Dölek, parti mensubu Kerim Dudu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dölek, parti binası önünde olan Kerim Dudu'nun fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda, “Bu habere AK Partililer neden kayıtsız beyler?” diye sorarak şu iddiaları dile getirdi:

* Duydum ki Kerim Dudu şef olup bankamatik memuru olmuş işe bile gitmiyormuş. Ak Parti'yi basamak olarak kullanarak bir dünya garibanın hakkını yiyerek, Alata araştırmaya işe giren, 100 ton limonu olan, dönümlerce limon bahçesi olan, AKP'li Kerim Dudu, Alata araştırmada şef olmuş ve işe gitmeyip parti programlarına katılıp, bankamatik memuru olmuş.

* Kerim Dudu Alata araştırmada terfi edip şef olduğu klimalı odada buz gibi oturduğu, hatta bazen işe gitmeyip parti programlarına gittiği, maaş günü geldiğinde o kadar yetim ve öksüzün hakkı olan hak etmediği parayı alıp yediğini öğrenmiş bulunmaktayız. Kerim Dudu’nun hatta kurum müdürünü de takmadığı saygısızca hakaret ettiği gelen bilgiler arasında.

* Biri buna dur desin. O kadar garibanın hakkını yiyip işe giren ve işe gitmeyen Kerim Dudu’nun arkasında kimler var? İşe gitmeden maaş alan bu kişiyi kimler koruyor ve kimler arkasında duruyor. Bu haksızlığa kimler dur diyecek. İlgili kişilerden bir açıklama bekliyoruz.

ŞU ANDA ÇALIŞMASI LAZIM DEĞİL Mİ?

Bu arada AKP'li Muzaffer Boran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya tepki gösterdi. Boran, Kerim Dudu'nun olay ziyaretin fotoğrafının yer aldığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Eski Ak Parti teşkilat başkanı şu anda işte çalışması lazım değil mi? Gariban vatandaşların hakkını yiyerek, Alata Araştırma da işe giren Ak Parti eski teşkilat başkanı Kerim Dudu, bugün Ak Parti Teşkilat Başkanı Adem Aldemir ile parti programında geziyor. Şimdi Kerim Dudu'nun aldığı maaş haram mı? Helal mi? Yetkililerin bu haksızlığa dur demesini bekliyoruz!”

AKP İÇİNDE SİYASET YAPIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı'nın açtığı sınavda kura çekiminde Alata Bahçe Kültürlerini Araştırma Enstitüsü'nde daimi işçi statüsü kadrosunu kapan 31 yaşındaki Kerim Dudu, yaklaşık 5 yıldır AKP içinde siyaset yapıyor. Dudu, 1 yıl AKP Erdemli Teşkilat Başkanlığı görevini yürütmüştü. Türkiye limon ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Erdemli'de komisyonculuk yapan Dudu'nun, önemli ölçüde ticari faaliyetleri bulunduğu ve maddi durumunun da son derece iyi olduğu ifade ediliyor.