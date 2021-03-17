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Enver Aysever gözaltına alındı

Gazeteci-yazar Enver Aysever, Twitter'da paylaştığı bir karikatür nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili ifade verdikten sonra hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Güncellenme: 14:23, 17/03/2021
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Enver Aysever gözaltına alındı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever, Twitter’da paylaştığı bir karikatür nedeniyle açılan bir soruşturmayla ilgili olarak bu sabah karakolda ifade verdikten sonra hakkında Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş bir yakalama kararı olduğu söylenerek gözaltına alındı.

Aysever’in avukatı Özge Demir, suçlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Mart 2020 tarihinde Aysever’in Twitter’da yaptığı bir paylaşımla ilgili olarak “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasında bulunduğunu, bununla ilgili olarak ifadesini almak üzere bir yakalama kararı olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Aysever’in başka bir soruşturma nedeniyle karakolda ifade verdikten sonra sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındığını söyleyen Demir, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne ifade vermek üzere gittiklerini söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi istanbul Sağlık Twitter
Yayınlanma Tarihi:14:14,