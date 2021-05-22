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Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Erciyes Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 31 öğretim üyesi alınacak.

Güncellenme: 11:31, 22/05/2021
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Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Erciyes Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacak.

Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erecek.

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