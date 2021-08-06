Erdoğan: 5 milyar 400 milyon yetişmiş ağaç diktik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili konuştu. "44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette" diyen Erdoğan, AKP iktidarı döneminde 5 milyar 400 milyon yetişmiş ağaç diktiklerini söyledi.

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Cuma namazı çıkışı konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

– Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. 44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196’sı kontrol altına alınmış vaziyette. Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda. Ukrayna’dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 5 helikopter var. 24 saat ful çalışacak. Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor.

YANGIN MAHALLİNE GÖREVLİ OLMAYANLAR ALINMAYACAK

– 150 iş makinesi ki termik santralin etrafını açmada dozerlere ihtiyacımız oluyor. Şu an itibariyle termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette. Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır. Bu işi bilmeyenlerle mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar, Allah göstermesin yaralanmalar başımıza gelebilir. Bunu da yaşamak istemiyoruz.

– Azerbaycan şu an itibarıyla 600’ü aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumda. Bunu biraz daha da artırabiliriz diyorlar.

252 MİLYON FİDAN DİKECEĞİZ

– Anayasa’nın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar yeniden ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Buraların inşaata açılacağı yönündeki sözler bu yalandır. Asla böyle bir şey yoktur. Kılıçdaroğlu’nun yalandan başka sıfatı yoktur. Bunların yaptığı iş yangına körükle gitmek. Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacak. 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden dikeceğiz.

ONLARA PRİM VERMEYECEĞİZ

– Türkiye’yi garip gureba göstermek için ‘Help Turkey’ diye kampanya başlattılar. Dezenformasyonla terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme kampanyası içinde olanlar var. Bu konuda onlara prim vermeyeceğiz. Göçmenleri koruması altına alan bir Türkiye herhalde güçsüz bir ülke değil. Biz güçlü Türkiye’yiz. Biz darda kalana elini uzatan, koşan bir Türkiye’yiz. İktidara gelince ne kadar Suriyeli varsa kovacağız diyen bir iktidar değiliz. Ülkemize sığınan insanlara kapımızı açtık ve bunları koruma altına aldık.