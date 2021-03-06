Erdoğan: 8 bin 200 kilometrekareden fazla alan teröristlerden arındırıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı’na canlı bağlantıyla katıldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin TCG ORUÇREİS'ten bizzat takip ettiği tatbikat ile ilgili konuşan Erdoğan, sözlerine önceki gün Bitlis’te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet niyaz ederek başladı.

Erdoğan, “Kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin arasında yer alan 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş’ı, hem askeri kabiliyeti ve başarıları hem de devletinin ve milletinin yanındaki tavizsiz duruşu sebebiyle özellikle hatırlayacağız. Rabb’im şehitlerimizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Tedavileri devam eden askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum” diye konuştu.

Erdoğan, bu yıl çok daha güçlü, kapsamlı, organize bir şekilde gerçekleşen tatbikatla yerli ve millî silah sistemlerinin test edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

* Yine bu tatbikatta sahip olduğumuz ileri teknoloji ürünü harp araçlarının personelimiz tarafından kullanılmasını da izleme fırsatı buluyoruz. Böylece kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz.

* Uluslararası hukuka uygun olarak eğitim amaçlı icra ettiğimiz tatbikatın fiili safhasını Ege Denizi ve Akdeniz’de gerçekleştirdik. Burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız gerçekten göğsümüzü kabartan, dosta güven, düşmana korku salan başarılı bir süreç yönetti.

* 25 Şubat’ta başlayan ve yarın sona erecek olan tatbikatımızda görev alan tüm personelimize Rabb’imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Tatbikatın kuvvetlerimiz arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin artırılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.

“ASKERİ VE SAVUNMA ALANINDA DA GÜÇLÜ OLMAK DURUMUNDAYIZ”

Erdoğan, Türkiye’nin 3 tarafının denizlerle çevrili bir ülke olduğuna işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Tarih boyunca milletimizin bu zorlu coğrafyada bekasını korumak için deniz gücüne önem verdiğini görüyoruz. Çaka Bey’den Barbaros Hayreddin Paşa’ya, Turgut Reis’ten Seydi Ali Reis’e kadar nice büyük denizciler yetiştirdik. Bu Kaptan-ı Deryaların öncülüğünde denizlerde nice büyük zaferlere imza attık.

* Preveze Deniz Zaferi’mizle Akdeniz’i bir Türk gölüne çevirmenin ötesinde asırlarca sürecek bir barış, huzur ve istikrar iklimini de tesis ettik. Donanmamız güçlü olduğu dönemlerde Akdeniz havzasıyla beraber Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da altın çağını yaşamıştır.

* Deniz gücümüz bizi dünya siyasetinde zirveye taşıdığı gibi denizlerdeki kan kaybımız da beraberinde çok ciddi toprak kayıplarını getirmiştir. Osmanlı’nın adalet sancağının gölgesi zayıfladıkça gönül coğrafyamızda sömürgecilik ve zulüm egemen olmuştur.

* Ülkemiz açısından güçlü bir donanmaya sahip olmak bir tercihten öte zorunluluktur. Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız.

* Kendi vatandaşlarımız ve Kıbrıs Türkleri başta olmak üzere bölgemizin her köşesindeki dostlarımızın haklarını korumak için buna mecburuz. Zira en küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz.

* Son dönemde Suriye, Irak, Ege ve Doğu Akdeniz bağlamında tecrübe ettiğimiz hadiseler bize bu gerçeği bir kez daha hatırlatmıştır.

“8 BİN 200 KİLOMETREKAREDEN FAZLA ALAN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ”

Erdoğan, karşılaşılan sayısız çifte standarda rağmen menfaatleri koruma kararlılığından asla taviz vermediklerini belirterek “Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla Suriye’nin kuzeyindeki terör zincirini 3 farklı yerde parçaladık. Operasyonlarımızla 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanı DEAŞ’lı ve YPG’li teröristlerden arındırdık” açıklamasında bulundu.

Kuzey Kıbrıs’ta oldubittilere müsaade etmeyeceklerini gösterdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

* Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarımızı ne pahasına olursa olsun savunacağımızı açıkça ortaya koyduk. Uluslararası hukuk temelinde attığımız adımlarla Libya’nın darbeciler tarafından işgal edilmesine mâni olduk.

* Ülkemizi Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan hukuksuz girişimlerin tamamını akamete uğrattık. Dağlık Karabağ’daki işgalin sonlandırılması başta olmak üzere aldığımız her inisiyatifi hamdolsun başarıyla sonuçlandırdık.

* Biz tüm bu adımları atarken kesinlikle yayılmacı, müdahaleci bir zihniyetle hareket etmedik, etmiyoruz da. Hep söylediğimiz gibi hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece ‘Hazır ol cenge, ister isen sulh-ü salah’ diyen ecdadın rehberliğinde vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz.

“KENDİ SAVAŞ GEMİSİNİ YAPAN 10 ÜLKE İÇİNDEYİZ”

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Savunma ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar dolar seviyesine geldi. Askeri gemi inşa sektörümüzün kabiliyetleri artık dünya çapında biliniyor.

* Şu ana kadar tersanelerimizde üretilen bedeli 3 milyar doları aşan 130’dan fazla deniz platformunu ihraç ettik. 4 yıl önce dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde sadece iki firmamız varken, bugün aynı listede 7 firmamız bulunuyor. Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik.

* Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde savunma altyapımızı ve ordumuzun kabiliyetlerini güçlendirmeye inşallah devam edeceğiz. Unutmayalım denizlere hakim olan cihana hakim olur. Bu inançla Deniz Kuvvetlerimizin caydırıcılığının artırılmasına büyük önem veriyoruz.

“TÜRKİYE’Yİ DENİZCİLİKTE DÜNYANIN SÜPER LİGİNE TAŞIMAKTA KARARLIYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayında MİLGEM Projesi’nin beşinci gemisi olan İstanbul Fırkateyni’nin denize iniş töreninin yapıldığını anımsattı.

Bu sene içinde test ve eğitim gemisi Ufuk’u ve çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu’yu Deniz Kuvvetlerine kazandıracaklarını dile getiren Erdoğan, “Önümüzdeki yıl ise yeni tip denizaltılarımızın ilki olan Piri Reis’i hizmete almayı planlıyoruz. MİLGEM istif sınıfında 6, 7 ve 8. fırkateynlerin inşasıyla ilgili süreci de inşallah yakında başlatıyoruz. Türkiye’yi her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da dünyanın süper ligine taşımakta kararlıyız” diye konuştu.

“HAREKÂTA HAZIRLIK SEVİYEMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN YOĞUN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

Tatbikatta konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:

* Başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Kara Kuvvetlerimiz, Hava Kuvvetlerimiz, Jandarma Genel Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın unsurları da bu tatbikata katılmaktadırlar.

* İlki 2019 yılında icra edilen ve 2020 yılında salgından dolayı iptal edilen tatbikatın ikincisi bu yıl gerçekleşmektedir. Her zaman ifade ettiğiniz gibi her zaman uluslararası hukuka saygılıyız.

* Ancak hak ve hukukumuzun da bilincinde olarak eğitim ve harekâta hazırlık seviyemizi geliştirmek üzere yoğun çalışmalarımız, eğitim ve tatbikat çerçevesinde devam etmektedir.

“VERİLECEK HER TÜRLÜ GÖREVİ İCRA ETMEYE HAZIRIZ

Oramiral Adnan Özbal ise şöyle konuştu:

* Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen tatbikata 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel iştirak etmektedir.

* Bugüne kadar faaliyetler planlandığı şekilde icra edilmiş, personelin eğitim seviyesinin idamesi ve geliştirilmesi sağlanmıştır. Tatbikatta ayrıca; Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik unsurlarıyla müşterek eğitimler icra edilmiştir.

* Ayrıca eğitimlerde yerli ve millî sistemlerimiz kullanılarak, yeni taktik ve usuller denenmiş, gerek sistemlerin iyileştirilmesi gerekse taktiklerin geliştirilmesi için önemli dersler çıkarılmıştır.

* Eğitimlerde özellikle İHA ve SİHA kullanımına özel önem verilmiş, İHA ve SİHA sistemlerinin harekât alanındaki etkinlikleri Mavi Vatan Tatbikatında bir kez daha teyit edilmiştir.

* Sayın Cumhurbaşkanım, tatbikattan sonra elde ettiğimiz sonuçları detaylı olarak analiz edecek ve iyileştirme, geliştirme yönünde yapılması gerekenleri en kısa sürede uygulamaya koyacağız.