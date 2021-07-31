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Erdoğan afet bölgesini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden yangın bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu.

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Erdoğan afet bölgesini havadan inceledi

Manavgat’taki yangın bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere uçakla Antalya’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte helikopterle alandan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde havadan incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanan mahalleleri, yangının seyrini ve ilerlediği alanları gösterdi.

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