Erdoğan: Aşılamada hedef 18 yaş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Babalar Günü’ buluşmasında 81 ilden gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, “Aşı karşıtlarına veya olmak istemeyenlere nasıl çağrıda bulunmak istersiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

GEÇMİŞTE HEP BÖYLE KAMPANYALAR OLDU

– Şu anda rakam 40 milyona ulaşıyor. Bu iyi bir yükseliş. Şimdi 30 yaş sınırıyla alakalı olduğu için bu daha da artacak. Biz bir taraftan çalışıyoruz, siz de çalışacaksınız. Bu oranı artırmamız lazım. Annelerimizi, babalarımızı ikna etmemiz lazım. Bu bugünün değil, geçmişin sorunu. Geçmişte böyle kampanyalar hep oldu. Bu aşı süreci içerisinde elde edilecek başarı bu tür olumsuz kampanyaları da kaldırsın.

– Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyanın peşinden koşup elde edilemeyen başarıya sahip olduğunu bilmelidir. Bize düşen bilime saygı duyarak, her biri kendi alanlarının uzmanlarının geliştirdiği aşıyı kullanmaktır. Bununla ilgili Sağlık Bakanımız her gün Bilim Kurulu’nun da verdiği bilgiler ışığında açıklamalar yapıyor. Bütün mesele bu bilimi, ilmi irfanla bütünleştirmektir.

BİR DE ANTİKOR İÇİN OLDUM

– Zaman zaman bilim insanlarımız da bu tür açıklamalar yapıyorlar. Yerli-milli üretimimizi yaptığımız anda halkımızın güveni daha da artacaktır. Şu andaki gelişmeler de olumlu. Ben ilk anda aşımı oldum. İlk fazı, ikinci fazı oldum. Bir de antikor için oldum. Halkımızda da ikinci faza geçenler var. Bundan sonra bunu rahat rahat 30 yaş sınırı ile artıracağız. Ne de olsa elimizde aşımız da var. Burada hedef 18 yaş. Bela bir hastalık. Hastalığı atlatanlardan dinlediğimi nasıl bela olduğunu ifade ediyorlar.