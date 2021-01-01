Erdoğan: Bana bir meyve suyu

Öğle saatlerinde İstanbul Üsküdar’daki konutundan çıkarak Avrupa yakasına geçen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii’nde kıldı.

Namaz çıkışı çevredeki esnafı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.

Erdoğan, uğradığı bir dükkanda ikramda bulunmak isteyen işyeri sahibine “Bana bir meyve suyu verin” diye yanıt verdi.