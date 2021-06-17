Erdoğan’dan ‘S-400’ açıklaması: Farklı bir adım atmamızı beklemeyin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel ve Azerbaycan ziyareti sonrasında ülkeye dönüşünde gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

– Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek tarihi bir hatadır. Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler ne büyük bir yanlış yaptıklarını er ya da geç anlayacaklar.

SORDUM AMA CEVAP ALAMADIM

– (Biden’la yaptığı görüşme) Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin, dedim. Çünkü biz F-35’te üzerimize düşeni yaptık. Biden’a “Terör örgütü YPG ile mi yoksa NATO müttefikiniz Türkiye ile mi hareket edeceksiniz?” diye sordum. Ancak cevap alamadım.

– ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir.

– Ermenistan, güven artırıcı adımlar atmaya başlamalı. Döşediği mayınların haritalarını Azerbaycan’la paylaşması bu yönde önemli bir ilk adımı teşkil edecektir.

PUTİN İLE İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAĞIZ

– (Zengezur koridoru) Rusya tarafında geciktirme niyeti olduğuna ihtimal vermiyorum, tam aksine yardımcı bir hava içinde; yakın zamanda Putin’le ikili görüşme yapacağız.

– (Corona virüsü) Yoğun aşı süreci pek çok yerde rahatlama meydana getirdi; temenni ederim ki Eylül-Ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz.

– Cumhur İttifakı’nın adayı belli; dolayısıyla bizim karşımıza kimin çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor.

– Libya’da rafinaj konusunda Azerbaycan ile birlikte adım atabiliriz.

– Seçim Yasası ile ilgili hazırlanan paketi Cumhur İttifakı’nın tarafı (MHP’ye) ulaştırmış durumda. Oradan yapılacak dönüşten sonra biz tekrar değerlendirmemizi yapıp adımlarımızı ona göre atacağız.

– Anayasa ile ilgili taslak çalışma tamamlandı müttefikimiz MHP’ye vermenin hazırlığı içindeyiz.

– Aşılamada 16 Haziran itibarıyla birinci ve ikinci doz toplamında 37 milyonu geçmiş durumdayız.

– Umuyoruz ki maskelerin takılmaya gerek görülmeyeceği bir döneme girelim. “Maskeleri ne zaman çıkaracağız?” sorusunun cevabını Sağlık Bakanı en kısa zamanda verir. (REUTERS)